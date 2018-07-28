Президент Эквадора назвал дело Ассанжа проблемой для своей страны

МАДРИД , 28 июля. / ТАСС /. Ситуация вокруг основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа является проблемой для Эквадора . Об этом заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено в распространенном в субботу интервью газете El Pais.

"Вопрос об Ассанже обсуждается с британским правительством", — отметил глава государства. «Ассанж уже более пяти лет находится в таком положении [в посольстве Эквадора], и нужно найти выход, — подчеркнул Морено. — Выход, который защищал бы его права, особенно его право на жизнь, и который в то же время мог бы дать Эквадору возможность не иметь того, что, несомненно, представляет проблему для нашей страны».

Как считает президент, «идеальный выход — разговор с Ассанжем и его адвокатом, чтобы изучить, готов ли он принять условия, на которых Великобритания предоставит [ему] возможность выхода [из посольства Эквадора]». «Мы понимаем, что существует наказание, которое он должен был бы принять за нарушение принципа регулярного появления перед британским законодательством, — считает Морено. — И после этого незамедлительно [Ассанж должен был бы] иметь возможность быть экстрадированным в страну, где [ему] не угрожает опасность».

В пятницу представитель британского правительства подтвердил, что Лондон обсуждает с Кито ситуацию вокруг дальнейшей судьбы Ассанжа. В тот же день Морено заявил в Мадриде, что Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне, однако «это должно быть достигнуто посредством диалога». Президент Эквадора подчеркнул, что Кито хочет, чтобы Лондон предоставил гарантии того, что жизнь основателя WikiLeaks «не будет подвергнута опасности».