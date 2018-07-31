В Греции началась борьба за права ослов 

Власти греческого острова Санторини поддержали общественную инициативу и начали борьбу за защиту прав местных четвероногих любимцев — ослов. Благотворительная ассоциация «Помогите ослам Санторини» уже давно обратилась к властям с требованием о защите животных, но местное руководство откликнулось на предложение только сейчас.
Ослы на Санторини изо дня в день подвергаются чрезмерным нагрузкам, поднимая по крутым холмам острова туристов. Из-за тяжелого труда и продолжительных часов работы у ослов появляются раны, натертые упряжью. По мнению экспертов, одна из причин возникшей проблемы — вес отдыхающих. Так, руководитель «Ассоциации защиты животных Санторини» Кристина Калоуди, отмечает, что «за 10 лет число тучных туристов из Британии, США и России увеличилось втрое».
Ущерб ослику не будет нанесен, если он перевозит груз, который не превышает 20 процентов от веса животного. Средний осел весит примерно 200 килограммов, а значит, животным не следует перевозить людей, которые весят больше 40 килограммов.
Конечно, такие строгие ограничения свели бы прибыль работников острова на нет, ведь один подъем на холм стоит 8 евро. В связи с этим были приняты более мягкие, но не менее важные правила: установлен максимальный рабочий день для ослов, животных будут держать во время отдыха в тени, а также давать им достаточно воды и пищи. Кроме того, местные жители начали скрещивать ослов с мулами, чтобы вывести более выносливую породу животных. Ослы также могут быть конфискованы представителями инициативной группы, если хозяева не будут соблюдать правила и продолжат жестоко обращаться со своими питомцами.
Ослы далеко не первые «работающие» животные, на защиту которых встала общественность. Например, в Мьянме будет создана охраняемая территория «Озеро слонов» размером 17 тысяч гектаров, где, как предполагается, оказавшиеся без работы и ненужные хозяевам слоны станут проходить реабилитацию под присмотром ветеринаров. Раньше слоны в этой стране работали на лесозаготовках, однако запрет на экспорт леса и последовавшее за ним снижение производства привели к тому, что множество животных оказались «безработными», а их хозяева не готовы самостоятельно финансировать содержание таких питомцев.