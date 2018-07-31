В Греции началась борьба за права ослов

Власти греческого острова Санторини поддержали общественную инициативу и начали борьбу за защиту прав местных четвероногих любимцев — ослов. Благотворительная ассоциация «Помогите ослам Санторини» уже давно обратилась к властям с требованием о защите животных, но местное руководство откликнулось на предложение только сейчас.

Ослы на Санторини изо дня в день подвергаются чрезмерным нагрузкам, поднимая по крутым холмам острова туристов. Из-за тяжелого труда и продолжительных часов работы у ослов появляются раны, натертые упряжью. По мнению экспертов, одна из причин возникшей проблемы — вес отдыхающих. Так, руководитель «Ассоциации защиты животных Санторини» Кристина Калоуди, отмечает, что «за 10 лет число тучных туристов из Британии, США России увеличилось втрое».

Ущерб ослику не будет нанесен, если он перевозит груз, который не превышает 20 процентов от веса животного. Средний осел весит примерно 200 килограммов, а значит, животным не следует перевозить людей, которые весят больше 40 килограммов.

Конечно, такие строгие ограничения свели бы прибыль работников острова на нет, ведь один подъем на холм стоит 8 евро. В связи с этим были приняты более мягкие, но не менее важные правила: установлен максимальный рабочий день для ослов, животных будут держать во время отдыха в тени, а также давать им достаточно воды и пищи. Кроме того, местные жители начали скрещивать ослов с мулами, чтобы вывести более выносливую породу животных. Ослы также могут быть конфискованы представителями инициативной группы, если хозяева не будут соблюдать правила и продолжат жестоко обращаться со своими питомцами.