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Тучные туристы угрожают ослам на греческом острове Санторини
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Тучные туристы угрожают ослам на греческом острове Санторини 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Русские Афины
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Британские туристы «слишком толстые», чтобы кататься на ослах на греческом острове Санторини, поэтому местным жителям приходится использовать более сильных мулов, сообщает The Mirror.
Когда к острову причаливают круизные суда, животные традиционно используются для того, чтобы перевозить гостей по мощеных ступеням и крутым холмам в столицу острова Фиру.
При этом ишакам не рекомендуется поднимать более 20% собственного веса. Но участники кампании помощи ослам (Help the Santorini Donkeys) утверждают, что животных вынуждают перевозить более тяжелые грузы, что приводит к травмам позвоночника, а из-за плохо прилегающих седел у ослов возникают открытые раны.
"Тучные туристы в сочетании с отсутствием тени и воды — вот что приводит к проблемам", — говорят защитники животных.
Основатель ассоциации по защите животных Санторини Кристина Калуди переехала на остров из Афин 10 лет назад. Она утверждает, что число людей с избыточным весом из США, России и Великобритании с тех пор утроилось.
"Ослы вынуждены работать в ужасных условиях без достаточного количества воды и без отдыха, а затем мы находим их едва живыми", — говорит Кристина Клауди.
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