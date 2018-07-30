Тучные туристы угрожают ослам на греческом острове Санторини

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Британские туристы «слишком толстые», чтобы кататься на ослах на греческом острове Санторини, поэтому местным жителям приходится использовать более сильных мулов, сообщает The Mirror.

Когда к острову причаливают круизные суда, животные традиционно используются для того, чтобы перевозить гостей по мощеных ступеням и крутым холмам в столицу острова Фиру.

При этом ишакам не рекомендуется поднимать более 20% собственного веса. Но участники кампании помощи ослам (Help the Santorini Donkeys) утверждают, что животных вынуждают перевозить более тяжелые грузы, что приводит к травмам позвоночника, а из-за плохо прилегающих седел у ослов возникают открытые раны.

"Тучные туристы в сочетании с отсутствием тени и воды — вот что приводит к проблемам", — говорят защитники животных.

России и Основатель ассоциации по защите животных Санторини Кристина Калуди переехала на остров из Афин 10 лет назад. Она утверждает, что число людей с избыточным весом из США Великобритании с тех пор утроилось.

"Ослы вынуждены работать в ужасных условиях без достаточного количества воды и без отдыха, а затем мы находим их едва живыми", — говорит Кристина Клауди.