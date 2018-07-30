Толстые туристы превратили в калек осликов на греческом острове

Ослы на греческом острове Санторини «вкалывают» в пик сезона по 12 часов семь дней в неделю. Они перевозят на своих спинах туристов, многие из которых страдают избыточным весом. В результате у животных начинаются серьезные проблемы с позвоночником, а раны от плохо закрепленных седел оставляют на их боках неделями кровоточащие раны. Об этом сообщил The Sun.

Во время пикового сезона летних каникул тысячи туристов посещают идиллический остров в Средиземном море, чтобы увидеть живописные белые дома и прокатиться на осликах вверх по крутым холмам.

Санторини известен своей холмистой местностью и ослов традиционно используют для перевозки людей по тем районам, в которые привычные транспортные средства не могут получить доступ, например, в столице Фира.

Активисты по правам животных утверждают, что перевозя людей с ожирением, ослики получают серьезные травмы. В первую очередь, страдает их позвоночник.

По правилам животные должны нести на себе не более 20% собственного веса тела. Наблюдатели отметили, что за последние 10 лет количество тяжеловесных туристов, прибывающих на остров из Америки, России Великобритании утроилось.

Местные жители, стремясь получить максимальную отдачу от своих животных, были вынуждены скрещивать ослов с мулами, которые способны нести более тяжелые грузы и обладают по природе своей большей выносливостью.

Очевидцы утверждают, что каждый день ослы совершают от четырех до пяти поездок вверх по 520 белым мощеным ступенькам до города Фира при температуре до 30 градусов, часто без отдыха, без защиты от солнца и без воды. Редко кто из хозяев «жалеет» своих питомцев. Главное для них деньги.

В 2008 году на острове был подписан международный кодекс о правилах работы с лошадьми. Однако никакого надзорного органа для обеспечения соблюдения правил на греческом острове нет. Владельцы предпочитают «измотать в доску» своих ослов, получить много денег, а потом просто убить их и завести новое животное.