Ливонская война: какие земли потеряла Россия

В XVI веке Россия нуждалась в выходе к Балтийскому морю. Он открывал торговые пути и устранял посредников: немецких купцов и тевтонских рыцарей. Но между Россией и Европой стояла Ливония. И войну с ней Россия проиграла.

Начало войны

Ливония, она же Лифляндия, находилась на территории современных Эстонии Латвии . Изначально так называли земли, населенные ливами. В XVI веке Ливония находилась под управлением Ливонского ордена — военной и политической организации немецких рыцарей-католиков. В январе 1558 года Иван IV начал «рубить окно в Европу». Момент был выбран удачный. Рыцарство и духовенство Ливонии были разобщены, ослаблены Реформацией, а местное население устало от тевтонцев. Поводом для войны послужила неуплата Москве епископством города Дерпта (он же Юрьев, он же современный Тарту ) «Юрьевской дани» с владений, уступленных русскими князьями.

Русская армия

К середине XVI века Россия уже была могучей державой. Большую роль сыграли реформы, централизация власти, создание особых пехотных частей — стрелецкого войска. На вооружении армии была современная артиллерия: применение лафета позволяло применять пушки в полевых условиях. Имелись заводы по производству пороха, оружия, пушек и ядер. Были разработаны новые способы взятия крепостей.

Первые успехи

Первый поход русской армии в 40 тысяч человек состоялся зимой 1558 года. Главной целью было добиться от ливонцев добровольной уступки Нарвы . Русские без труда дошли до Балтики. Ливонцы были вынуждены направить в Москву дипломатов и согласились передать Нарву России. Но вскоре нарвский фогт фон Шленненберг приказал обстрелять русскую крепость Ивангород , спровоцировав новое вторжение русских.

Были взяты 20 крепостей, в том числе Нарва, Нейшлосс, Нейгауз, Кирипе и Дерпт. Русская армия подошла вплотную к Ревелю и Риге. 17 января 1559 года в крупном сражении под Тирзеном немцы потерпели поражение, после чего вновь заключили перемирие и снова ненадолго. К осени ливонский магистр Готхард фон Кетлер заручился поддержкой Швеции и Великого княжества Литовского и выступил против русских. Возле Дерпта ливонцы разбили отряд воеводы Захария Очина-Плещеева, затем приступили к осаде Юрьева, но город выстоял. Попытались взять Лаис, но понесли крупные потери и отступили. Контрнаступление русских произошло только в 1560 году. Войска Ивана Грозного заняли сильнейшую крепость рыцарей Феллин и Мариенбург.

Война затягивается

Успехи русских ускорили распад Тевтонского ордена. Ревель и города Северной Эстляндии присягнули на верность шведской короне. Магистр Кетлер стал вассалом польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II Августа. Литовцы заняли больше 10 городов Ливонии.

В ответ на агрессию Литвы московские воеводы вторглись на территорию Литвы и Ливонии. Были захвачены Тарваст (Таурус) и Верпель (Полчев). Тогда литовцы «прошлись» по Смоленщине и псковщине , после чего развернулись полномасштабные боевые действия по всей границе.

Иван Грозный сам возглавил 80-тысячное войско. В январе 1563 года русские двинулись на Полоцк , осадили и взяли его. Решающее сражение с литовцами произошло на реке Улле 26 января 1564 года, и благодаря предательству князя Андрея Курбского , обернулось поражением для русских. Литовское войско перешло в наступление. Одновременно с этим к Рязани подошел крымский хан Девлет-Гирей.

Образование Речи Посполитой

В 1569 году Литва и Польша стали единым государством — Речью Посполитой. Ивану Грозному пришлось заключить с поляками мир и заняться отношениями со Швецией, где на престол взошел его враг Юхан III. На захваченных русскими землях Ливонии Грозный создал вассальное королевство под предводительством датского принца Магнуса Гольштейнского. В 1572 году король Сигизмунд умер. Речь Посполитая оказалась на пороге гражданской войны. В 1577 году русская армия вторглась в Прибалтику, и вскоре Россия получила контроль над побережьем Финского залива, но победа была недолгой. Перелом войны произошел после восшествия на польский престол Стефана Батория. Он подавил смуту в стране и в союзе с Швецией выступил против России. Его поддержали герцог Мангус, саксонский курфюрст Август и бранденбургский курфюрст Иоганн-Георг.

От наступления к обороне

1 сентября 1578 года пал Полоцк, затем были разорены Смоленщина и Северская земля. Через два года поляки снова вторглись в Россию и взяли Великие Луки. Пали Нарва, Озерище, Заволочье. Под Торопцом было разбито войско князя Хилкова. Шведы заняли крепость Падис в Западной Эстляндии.

В третий раз Баторий вторгся в Россию в 1581 году. Его целью был Псков . Однако русские разгадали планы поляков. Взять город не удалось. В 1581 году Россия находилась в сложной ситуации. Кроме поляков ей грозили шведы и крымский хан. Иван Грозный был вынужден просить мира на условиях противника. Посредником в переговорах выступил папа Григорий XIII, который рассчитывал укрепить позиции Ватикана на Востоке. Переговоры прошли в Яме Запольском и завершились заключением десятилетнего перемирия.

Итоги