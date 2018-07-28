Пугачева приворожила Кузьмина черной магией

Роман Примадонны и Кузьмина в свое время обсуждала вся общественность.

Спустя много лет, бывшая супруга Владимира Кузьмина, которая после развода с ним осталась с тремя детьми на руках, рассказала, что для завоевания сердца ее мужа Алла Борисовна использовала черную магию.

Татьяна Артемьева утверждает, что об этом однажды на праздновании своего дня рождения рассказала сама Примадонна. Последняя утверждала, что ради молодости продала душу дьяволу.

Отношения Кузьмина и Аллы Борисовной не сложились. Настрадалась и Артемьева, которая похоронила двоих своих детей, сын разбился, выпрыгнув из окна горящей квартиры, а дочь убил ее возлюбленный. В этом горе женщина винит черную магию.