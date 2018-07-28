Рустэм Хамитов вручил дипломы отличникам Уфимского юридического института

158 новоиспеченных юристов, оперативников и следователей. Сегодня состоялся выпуск — 2018 уфимского юридического института. Дипломы вручали на площади перед «Уфа-Ареной». В торжественной церемонии участие принял и Глава Башкортостана

Диплом из рук Главы Башкортостана — не каждому выпускнику такая честь, а только тем, кто учился на отлично. Среди таких счастливчиков и Алия Шарифуллина. Красный диплом по специальности «экономическая безопасность» достался нелегко.

Алия Шарифуллина, выпускница Уфимского юридического института: «Немножечко волнительно, потому что такое торжественное мероприятие. Все мы шли к этому долго — в течение пяти лет. Пусть был очень трудный, тяжелый, были и слезы, и радость была».

Зачеты, экзамены и бессонные ночи позади. Теперь они вступают во взрослую жизнь. Не менее волнительный момент и для родителей, которые наблюдают за вручением дипломов. Их дети наконец получили главный документ об образовании. Однако вместе с этим их сыновья приобрели и мужественность, отмечают отцы.

Олег Камалов, папа выпускника: «Вы знаете, я считаю, что это не хуже, чем в армии у них. Вот то, что они первые два курса жили в казарме, как говорят в институте, — это неплохое тоже воспитание было как мужчин, плюс физическая нагрузка у них неплохая. Я вот сам служил в армии, и есть с чем сравнить по рассказам сына».

Уфимский юридический институт — один из ведущих вузов республики по подготовке специалистов в области юриспруденции, отметил Глава Башкортостана. Здесь получили путевку в жизнь тысячи квалифицированных специалистов. Руководители органов внутренних дел , сотрудники следственных и оперативных подразделений, офицеры уголовно-исполнительной системы.

Рустэм Хамитов : «Именно благодаря компетентным кадрам полиция сегодня укрепляет авторитет в обществе, повышает эффективность работы. На вас, уважаемые друзья, я обращаюсь и к выпускникам, прежде всего лежит высокая ответственность за обеспечение общественного порядка, успешную борьбу с криминалом, чтобы люди не боялись за себя и своих близких».

В этом году институт выпускает 158 специалистов для 8 регионов страны. 109 выпускников продолжат службу в подразделениях МВД по Республике Башкортостан. Перед новоиспеченными дипломированными специалистами серьезная задача — стоять на страже закона, прав и интересов граждан.