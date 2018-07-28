Ещё
Премьер Чехии заявил о необходимости борьбы с нелегальной миграцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Чехии заявил о необходимости борьбы с нелегальной миграцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 28 июл — РИА Новости. Нелегальной миграции в Европе необходимо воспротивиться любой ценой, заявил в субботу чешский премьер Андрей Бабиш после возвращения из Германии, где он встречался с премьером Баварии Маркусом Зёдером.
"После дебатов с баварским премьером я еще больше убежден, что нелегальной миграции необходимо воспротивиться любой ценой. Немецкое общество разделено. Большинство СМИ старается вести проэмигрантскую политику. Увидим, что там скажет «молчаливое большинство». Думаю, что его позиция наглядно проявится в выборах в европейские институты в будущем году", — заявил Бабиш в интервью пражскому порталу Novinky.
По словам чешского премьера, все большее число европейцев понимает, что мультикультурная модель общества угрожает традициям и ценностям предков. Комментируя предложение Еврокомиссии поощрять страны ЕС выделением 6 тысяч евро за одного принятого беженца, Бабиш заявил, что это еще раз свидетельствует о том, что ЕК неспособна должным образом оценить ситуацию.
Единственным решением, считает Бабиш, является прекращение нелегальной миграции. Необходимо бороться с контрабандистами, не давать их судам возможности выплывать в Европу. Исходить из того, что нелегальные беженцы обязательно приплывут — это неверно. Необходимо помогать им в местах проживания. ЕК заблуждается, она не учится на своих ошибках, сказал чешский премьер.
"Когда я слышу о том, как в действительности обстоят дела (с миграцией) в Германии, то не хочу, чтобы подобная ситуация возникла у нас. Совершенно точно не хочу, чтобы через некоторое количество лет у нас проживало больше эмигрантов, чем собственных граждан, как это вполне может быть в некоторых странах ЕС", — сказал Бабиш.
"В Чехии своих проблем достаточно, например, до сих пор не решен ромский (цыганский) вопрос, немало людей получают, к сожалению, маленькие зарплаты. Мы должны заботиться о наших людях, мы не можем стараться обо всех", — подчеркнул чешский премьер.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин377
В Госдуме обрадовали россиян180
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам690
«Его дни в посольстве сочтены»60
Лавров ответил на требование Армении242
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение