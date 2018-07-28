Премьер Чехии заявил о необходимости борьбы с нелегальной миграцией

"После дебатов с баварским премьером я еще больше убежден, что нелегальной миграции необходимо воспротивиться любой ценой. Немецкое общество разделено. Большинство СМИ старается вести проэмигрантскую политику. Увидим, что там скажет «молчаливое большинство». Думаю, что его позиция наглядно проявится в выборах в европейские институты в будущем году", — заявил Бабиш в интервью пражскому порталу Novinky.

По словам чешского премьера, все большее число европейцев понимает, что мультикультурная модель общества угрожает традициям и ценностям предков. Комментируя предложение Еврокомиссии поощрять страны ЕС выделением 6 тысяч евро за одного принятого беженца, Бабиш заявил, что это еще раз свидетельствует о том, что ЕК неспособна должным образом оценить ситуацию.

Единственным решением, считает Бабиш, является прекращение нелегальной миграции. Необходимо бороться с контрабандистами, не давать их судам возможности выплывать в Европу. Исходить из того, что нелегальные беженцы обязательно приплывут — это неверно. Необходимо помогать им в местах проживания. ЕК заблуждается, она не учится на своих ошибках, сказал чешский премьер.

"Когда я слышу о том, как в действительности обстоят дела (с миграцией) в Германии, то не хочу, чтобы подобная ситуация возникла у нас. Совершенно точно не хочу, чтобы через некоторое количество лет у нас проживало больше эмигрантов, чем собственных граждан, как это вполне может быть в некоторых странах ЕС", — сказал Бабиш.