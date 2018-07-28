Страны G20 обеспокоены растущим использованием протекционистских мер в сельском хозяйстве

БУЭНОС-АЙРЕС , 28 июля. / ТАСС /. Министры сельского хозяйства стран G20 выразили обеспокоенность участившимся использованием протекционистских мер в сельском хозяйстве. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи в Буэнос-Айресе.

"Мы обеспокоены растущим использованием не связанных с пошлинами протекционистских мер, не соответствующих правилам ВТО ", — сказано в документе.

Страны подтвердили обязательство приводить свои санитарные и фитосанитарные нормы в соответствие с «нормами, директивами и рекомендациями, согласованными на международном уровне». «Мы также будем избегать любых ненужных препятствий, которые могут помешать международной торговле», — отмечается в заявлении.