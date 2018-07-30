За знаменитой короткой стрижкой принцессы Дианы скрывается прекрасная история

Долгие десятилетия британская королевская семья являлась одним из влияющих «факторов» для современной моды. Моментально та одежда, которая была так любима в гардеробе герцогини Кембриджской, становилась очень популярна среди простых обывателей.

Принцесса Диана очень быстро стала настоящей иконой моды и по сей день ее считают одной из наиболее стильных женщин за всю историю моды. Принцесса из «застенчивой Ди» смогла превратиться в изящную и умную персону, которая имела свое влияние на общество. Стоит вспомнить, что с годами стиль Дианы постоянно менялся. Однако многие запомнили эту модницу по тому, что она любила носить: будь то черное платье со спущенными плечами, которое многие критиковали за излишнюю откровенность, или белая блуза с жемчугом, которую принцесса носила поверх платья.

Начиная с 90-х годов стиль Дианы стал гораздо смелее. Она чувствовала свое взаимодействие с модой и получала от него удовольствие. Принцесса постоянно экспериментировала со стилем. Достаточно вспомнить тот факт, что Диана стала первым членом королевской семьи, которую сфотографировали в брюках на вечернем мероприятии. И хотя некоторые ее наряды не вписывались в представление о том, как должна выглядеть принцесса, никто не критиковал Диану — все ей идеально подходило.

Наряду с манерой одеваться популярность обрела и ее прическа. В 80-е годы у Дианы была именно такая стрижка, которая поощрялась всеми нормами и правилами королевской семьи. Оттенок ее волос был пепельным, а стрижка — пышной и короткой. По мнению многих модных изданий, такая стрижка имела большое влияние в мире моды. Долгие годы Диана носила стрижку «под мальчика» и лишь недавно стало известно, что такая прическа появилась случайно.

Парикмахер Сэм МакНайт, следивший за шевелюрой принцессы, опубликовал мемуары, в которых рассказал о том, как была придумана легендарная стрижка. Как оказалось, она была полной импровизацией. В 1990 году принцессу должны были фотографировать для обложки британского Vogue. Команда стилистов решила всеми способами сделать акцент на тиаре, и поэтому пришлось уложить волосы, которые на тот момент достигали плеч, таким образом, что создался эффект стрижки.

Диане очень понравился ее внешний вид и она спросила у парикмахера напрямую: если бы он имел возмоность сделать с ее волосами все, что придет ему в голову, что бы это было? Сэм ответил не сомневаясь, что он убрал бы длину. Диана сразу согласилась на такую «авантюру» и это оказалось удачным решением.

МакНайт оставался парикмахером Дианы до последнего, помогая ей во время самых важных стилистических моментов.

"Все эти 7 лет нам было очень весело. Мы постоянно смеялись и я не помню негативных моментов в своей работе. Безусловно, я все еще скучаю по ней. "