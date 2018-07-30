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Под Саратовом мужчину задержали после пикета против пенсионной реформы
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Под Саратовом мужчину задержали после пикета против пенсионной реформы 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
В субботу, 29 июля, в Советском районе был задержан местный житель Иван Сафронов, проводивший одиночный пикет против повышения пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.
По информации коммуниста, в Советском районе партии не согласовали проведение митинга с повесткой по пенсионной реформе, поэтому местные активисты провели серию одиночных пикетов. Один из пикетчиков был задержан и весь день провел в полицейском участке. Отпустили его только вечером. Сегодня полицейский пришел на дом к Сафронову и дополнительно провел его опрос.
Бондаренко пообщался со стражем порядка, чтобы узнать, на каком основании полиция не прекратила проверку, когда было установлено, что активист проводит одиночный пикет и не нарушает закон о массовых акциях. Депутат уведомил полицейского, что будет расценивать продолжение проверки как политическое давление.
Также, по информации, которую Николай Бондаренко предоставил изданию, полицейские угрожали Сафронову вызовом в участок повесткой, если он не согласится общаться с ними добровольно, при этом ссылались на «приказ администрации района».
Напомним, в Саратове массовый митинг против пенсионной реформы прошел 28 июля. Он собрал до двух тысяч человек, и задержаний после него не последовало.
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