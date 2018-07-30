Под Саратовом мужчину задержали после пикета против пенсионной реформы

В субботу, 29 июля, в Советском районе был задержан местный житель Иван Сафронов , проводивший одиночный пикет против повышения пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

По информации коммуниста, в Советском районе партии не согласовали проведение митинга с повесткой по пенсионной реформе, поэтому местные активисты провели серию одиночных пикетов. Один из пикетчиков был задержан и весь день провел в полицейском участке. Отпустили его только вечером. Сегодня полицейский пришел на дом к Сафронову и дополнительно провел его опрос.

Бондаренко пообщался со стражем порядка, чтобы узнать, на каком основании полиция не прекратила проверку, когда было установлено, что активист проводит одиночный пикет и не нарушает закон о массовых акциях. Депутат уведомил полицейского, что будет расценивать продолжение проверки как политическое давление.

Также, по информации, которую Николай Бондаренко предоставил изданию, полицейские угрожали Сафронову вызовом в участок повесткой, если он не согласится общаться с ними добровольно, при этом ссылались на «приказ администрации района».