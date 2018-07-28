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24-летняя женщина с годовалой дочкой пропали в Нижегородской области
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24-летняя женщина с годовалой дочкой пропали в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
24-летняя Елена Котова и ее годовалая дочь Жасмин разыскиваются в Нижегородской области.
Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 27 июля, в пятницу, около восьми часов утра женщина, взяв ребенка, ушла из дома по адресу село Крутой Майдан Вадского района. Обратно она не вернулась и на связь не выходила.
Рост пропавшей 160 см, у нее среднее телосложение, тёмные до плеч волосы и серо-голубые глаза. У пропавшей имеется особая примета: татуировка в виде пистолета в паху.
В день исчезновения Елена Котова была одета в светло-зелёную олимпийку, светло-розовую футболку и чёрные бархатные штаны. На ее ногах были обуты розовые кеды.
При себе пропавшая имеет темно-синюю спортивную сумку, документы и мобильный телефон.
Рост ребенка 70 см. У девочки азиатская внешность, плотное телосложение, тёмные короткие волосы и голубые глаза. Жасмин была одета в красную кофту с капюшоном и штаны такого же цвета.
Как отмечается в сообщении, женщина может нуждаться в медицинской помощи. Также существует угроза жизни ребенка.
Всех обладающих информацией о местонахождении пропавших просят позвонить по телефонам 8 (831) 291-51-51 волонтерам или «02» в полицию.
Напомним, пропавшая в Нижегородской области Даша Кузнецова найдена живой.
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