24-летняя женщина с годовалой дочкой пропали в Нижегородской области

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 27 июля, в пятницу, около восьми часов утра женщина, взяв ребенка, ушла из дома по адресу село Крутой Майдан Вадского района. Обратно она не вернулась и на связь не выходила.

Рост пропавшей 160 см, у нее среднее телосложение, тёмные до плеч волосы и серо-голубые глаза. У пропавшей имеется особая примета: татуировка в виде пистолета в паху.

В день исчезновения Елена Котова была одета в светло-зелёную олимпийку, светло-розовую футболку и чёрные бархатные штаны. На ее ногах были обуты розовые кеды.

При себе пропавшая имеет темно-синюю спортивную сумку, документы и мобильный телефон.

Рост ребенка 70 см. У девочки азиатская внешность, плотное телосложение, тёмные короткие волосы и голубые глаза. Жасмин была одета в красную кофту с капюшоном и штаны такого же цвета.

Как отмечается в сообщении, женщина может нуждаться в медицинской помощи. Также существует угроза жизни ребенка.

Всех обладающих информацией о местонахождении пропавших просят позвонить по телефонам 8 (831) 291-51-51 волонтерам или «02» в полицию.

Напомним, пропавшая в Нижегородской области Даша Кузнецова найдена живой.