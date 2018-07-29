Прыжки с парашютом, толкучка на набережной и сотни селфи: День города глазами тюменцев

Судя по кадрам, Тюмень уже очень и очень близка к городу миллионнику!

В эту субботу, 28 июля, тысячи тюменцев отмечали День города. По случаю праздника на разных площадках проходили концерты, фестивали, выставки и ярмарки. А в завершение вечера над набережной прогремел фейерверк. Давайте посмотрим, чем 432-летие города запомнилось тюменцам.

Испании и Португалии. Одной из самых уютных и творческих площадок на День города был Комсомольский сквер. Здесь с обеда и до самой ночи тюменцы могли принять участие в мастер-классах, послушать музыку уличных музыкантов, вкусно перекусить, сделать красивые кадры в тематических фотозонах и, конечно же, посетить театр под открытым небом. Вчера тут выступали 13 трупп из Самары Уфы , нашего города, а также из Республики Беларусь

Музыканты разрешали зрителям самим поиграть на барабанах. Счастливы от такой возможности были не только дети, но и взрослые!

По всему скверу гуляли клоуны, двухметровые куклы и живые статуи

#тюмень432 Публикация от Alla (@t.alla72) 28 Июл 2018 в 12:00 PDT На фотографии у каждого разные эмоции 😂 Ну, а я как обычно китаец 😂✌🏻 #сныулиц #деньгорода Публикация от 𝑴𝑨𝑲𝑬𝑼𝑷 𝑨𝑹𝑻𝑰𝑺𝑻💄𝑪𝑯𝑰𝑲𝑰𝑵𝑫𝑨 𝑨𝑫𝑬𝑳𝑰𝑵𝑨 (@adelinachikinda) 28 Июл 2018 в 8:30 PDT #сныулиц #театры Публикация от Анна (@lecter_ann) 28 Июл 2018 в 9:34 PDT А вечером в сквере началось настоящее огненное шоу. Смотрите сами, как это эффектно смотрелось!

Перед вами спектакль «Дети Неба» от шоу-проекта Helios (Тюмень)

Зрители смотрели представление, как завороженные

А фотографы только и успевали делать шикарные кадры!

Но далеко не все тюменцы отмечали День города на этой площадке. Сотни других местных жителей отправились на празднование Сабантуя.

#сднемрождениятюмень❤ #деньгорода2018 #сабантуй2018🏇🐏🎪🎉 #городскойсабантуй2018втюмени👍 #тюмень432❤ #дианагурскаявтюмени❤ #прекрасныйгород🔥🔥🔥 Публикация от Зарина (@02_zarinka_72) 28 Июл 2018 в 11:05 PDT А кто-то и вовсе предпочел выбраться за город и провести день на пенной вечеринке! Ох, хороша идея! Особенно в такую жару!

Поздравить с днем рождения любимый город не упускали возможности и сами артисты.

Т Ю М Е Н Ь 4️⃣3️⃣2️⃣.. С ДНЁМ ГОРОДА, друзья! Безумно люблю Тюмень и считаю его одним из лучших городов в России ! Маленький, уютный, чистый, современный, динамично развивающийся, невероятно красивый и такой родной!.. Хотя… иногда мне хочется улететь в другой город… или к другим людям?🤔 Как бы там ни было, Тюмень-лучший город Земли ♥️.. #russia #tyumen #tmn #cheerleading #cheer72 #sport72 #tyumen_selfie #sport_selfie_tyumen #sport_selfie_tmn #группаподдержки #тюмень432 #лучшийгородземли Публикация от @ alenagorkun98 28 Июл 2018 в 1:49 PDT Но самым многочисленным местом в праздник стала, конечно, набережная. Тут в День города собрались экстремалы, модники и модницы, любители вкусно покушать и многие другие.

#tyumen #sky Публикация от Inna Pakhomova (@inna_schatten) 28 Июл 2018 в 9:28 PDT Публикация от Алексей Карабанов (@alekskrab71) 28 Июл 2018 в 9:28 PDT Салютуем🌌🎇#tmn72 Публикация от Анжелика Зайцева (@miss_angellika) 28 Июл 2018 в 1:12 PDT 💞 Публикация от Анастасия Обухова (@nastya. _obukhova) 28 Июл 2018 в 1:56 PDT Bday Публикация от Сделай себя сам (@grousmaan) 28 Июл 2018 в 1:40 PDT Мало слов😍… Одни эмоции❤. Начну с того, что в этом году мы не попали🙄 на салют в городе Костанай 🌇, это был праздник— День рождения Астаны … Честно говоря, я была ну ооооочень растроенна😥😭…. ✔ Нооо сегодня мы приехали покорять город ТЮМЕНЬ и в первый день город покорил нас😍… Мы попали на праздник — День города🤗… после того как мы увидили какие были салюты, мы были в шоке👍… на самом деле это было просто ВЕЛИКОЛЕПНО👏😍❤.. На видео запечатлена малая часть того, что мы видели🤗… Сам салют длился 12 минут⏰…. Я никогда не видела такую красоту😍❤…... #Семья_Ягозинских #путешествие #ляшушки_путешествиники #мечтысбываются #впередкмечте #мывместе #семья #костанай #kostanay_life #Kostanay #kostanay #kostanay #костанайфото #семья #ребенок #любовь #СчастливаяЯ #family #happy #love #live #summer #друзья #лето #отдых #времяостановись #я_не_успеваю_жить #детство #сынок #любимый Публикация от Юлия (@unik2810) 28 Июл 2018 в 2:08 PDT В ней есть что-то от Монро, она и есть мой рок-н-ролл Публикация от герой на героине (@screamsider) 28 Июл 2018 в 2:14 PDT Только посмотрите, какие романтичные у нас тюменцы

Публикация от 🏃🏽‍♀️Спортсменочка🏃🏽‍♀️ (@llllarilll) 28 Июл 2018 в 2:27 PDT С днём рождения Тюмень! #деньгорода Публикация от Natalia Shen (@natalia_shen) 28 Июл 2018 в 1:08 PDT Салют побил все рекорды по количеству фото, поэтому мы сделали отдельную подборку. Увидеть лучшие кадры фейерверка— можно по ссылке.

Правда, завершилось это пиротехническое шоу огромной толкучкой. Люди жаловались на пробки не только на дорогах, но и на самой набережной.

Пробка была огромная. Почти полчаса без движения, ужас! — пишут в соцсетях тюменцы.

Хотя непроходимым стала не только набережная, но и весь центр Тюмени. Толпы растворились лишь к двум часам ночи.

А вам чем запомнился День города? Пишите в комментарии и присылайте самые необычные кадры с праздника нам на почту!