12 минут светового безумия в небе над Тюменью: смотрим, каким был фейерверк в честь Дня города

Праздничный салют шел ровно 12 минут

Двенадцать минут, пятьсот залпов и много-много тысяч рублей — фейерверк в честь 432-го дня рождения Тюмени получился грандиозным. Впрочем, как и всегда.

Вечером на набережную стянулись несколько тысяч тюменцев — одни, чтобы позажигать на праздничном open-air, другие пришли целенаправленно — смотреть салют. Около моста влюбленных даже возникла очередь из нескольких сотен человек. Людей пропускали на набережную только через металлодетектор.

Каким увидели фейерверк простые тюменцы — смотрите в нашей полуночной подборке. Публикуем фото и видео, которыми горожане поделились друг с другом в социальных сетях.

Что еще интересного было сегодня на праздновании Дня города, что за брюнетка вышла на сцену из толпы во время выступления Хора Турецкого, какими вкусностями угощали тюменцев на фестивале еды и кофе — читайте и смотрите в нашем большом онлайн-репортаже, который мы вели с утра до позднего вечера. А здесь вы найдете 32 самых впечатляющих кадра с празднования Дня города от нашего фотографа Ирины Шаровой.

😍😍😍🔥🔥🔥 Публикация от @ gorbunova_na 28 Июл 2018 в 11:14 PDT #тюмень#самыйлучшийгородназемле#тюмень432😊🎉 Публикация от Ксения (@kseniia_tabueva) 28 Июл 2018 в 11:26 PDT Публикация от Nikita Belov (@whitekor72) 28 Июл 2018 в 11:16 PDT Шикарный фейерверк. 🎉😍 #тюмень#тюмень72#деньгорода#фейерверк Публикация от MarianaRazgulyaeva (@marianarazgulyaeva) 28 Июл 2018 в 11:20 PDT ✨ Публикация от WHORE (@kno_pick) 28 Июл 2018 в 11:21 PDT Публикация от @m.khakhonin 28 Июл 2018 в 11:21 PDT Это просто офигенно! Ура! #тюмень#салют#тура#путешествуйтепороссии #енисейзенит Публикация от Разумовская (@razumzazenit) 28 Июл 2018 в 11:23 PDT #набережная фейерверки Публикация от ho_ho_shin (@ho_ho_shin) 28 Июл 2018 в 11:03 PDT Фейерверки Публикация от Artur Zapirovich Akaev (@akaevarturzapirovich) 28 Июл 2018 в 11:08 PDT Публикация от @anton_72rus_ 28 Июл 2018 в 11:12 PDT Публикация от Roman Kostenko (@bad_jack72) 28 Июл 2018 в 11:14 PDT