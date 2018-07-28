Умер журналист РИА Новости Михаил Смирнов

Руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Индии Ольга Дычева, с которой Смирнов работал в Мадрасе, отметила профессиональные качества журналиста — инициативу, творчество и индивидуальность.

— Пользовался огромным уважением, симпатией у индийских сотрудников бюро АПН в Мадрасе. Обладал светлой душой, тёплым сердцем, — сказала Дычева.

Пятый канал присоединяется к соболезнованиям родным и близким Михаила Смирнова.