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Умер журналист РИА Новости Михаил Смирнов
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Умер журналист РИА Новости Михаил Смирнов 

Пятый канал 1 час назад
Журналист, выпускающий редактор главного выпуска РИА Новости, Михаил Смирнов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили его коллеги.
Руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в Индии Ольга Дычева, с которой Смирнов работал в Мадрасе, отметила профессиональные качества журналиста — инициативу, творчество и индивидуальность.
— Пользовался огромным уважением, симпатией у индийских сотрудников бюро АПН в Мадрасе. Обладал светлой душой, тёплым сердцем, — сказала Дычева.
Пятый канал присоединяется к соболезнованиям родным и близким Михаила Смирнова.
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