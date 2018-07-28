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Умер выпускающий редактор главного выпуска РИА Новости Михаил Смирнов
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Умер выпускающий редактор главного выпуска РИА Новости Михаил Смирнов 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На 60-м году жизни скончался наш коллега, замечательный журналист, выпускающий редактор главного выпуска РИА Новости Михаил Смирнов.
В конце 80-х начале 90-х Михаил работал редактором АПН в Дели, а затем в Мадрасе. После командировки в Индию он перешел работать в агентство «Интерфакс». Затем вновь вернулся в Агентство и много лет проработал выпускающим редактором главного выпуска РИА Новости. Это был очень добрый и очень интеллигентный человек, прекрасный редактор и индолог.
"Отличный журналист, творческий и инициативный, умел работать в команде, сохраняя свою индивидуальность. Интересовался Индией — ее историей, культурой. Пользовался огромным уважением, симпатией у индийских сотрудников бюро АПН в Мадрасе. Обладал светлой душой, тёплым сердцем", — рассказывает Ольга Дычева, глава представительства МИА «Россия сегодня» в Индии, вместе с которой Михаил работал в Мадрасе.
Дычева добавила, что он был душой коллектива бюро и консульства, прекрасно пел и играл на гитаре, а также был прекрасными семьянином.
"Дружная семья. Красавица жена Ирина — были очень красивой, любящей друг друга парой. В Мадрасе у них родился сын", — сказала она.
Коллектив РИА Новости и МИА «Россия сегодня» выражает соболезнования родным и близким Михаила Смирнова.
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