Умер выпускающий редактор главного выпуска РИА Новости Михаил Смирнов

В конце 80-х начале 90-х Михаил работал редактором АПН в Дели , а затем в Мадрасе. После командировки в Индию он перешел работать в агентство «Интерфакс» . Затем вновь вернулся в Агентство и много лет проработал выпускающим редактором главного выпуска РИА Новости. Это был очень добрый и очень интеллигентный человек, прекрасный редактор и индолог.

"Отличный журналист, творческий и инициативный, умел работать в команде, сохраняя свою индивидуальность. Интересовался Индией — ее историей, культурой. Пользовался огромным уважением, симпатией у индийских сотрудников бюро АПН в Мадрасе. Обладал светлой душой, тёплым сердцем", — рассказывает Ольга Дычева, глава представительства МИА «Россия сегодня» в Индии, вместе с которой Михаил работал в Мадрасе.

Дычева добавила, что он был душой коллектива бюро и консульства, прекрасно пел и играл на гитаре, а также был прекрасными семьянином.

"Дружная семья. Красавица жена Ирина — были очень красивой, любящей друг друга парой. В Мадрасе у них родился сын", — сказала она.

Коллектив РИА Новости и МИА «Россия сегодня» выражает соболезнования родным и близким Михаила Смирнова.