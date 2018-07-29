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Умер Михаил Смирнов
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Умер Михаил Смирнов 

Газета.Ru 1 час назад
Журналист и редактор Михаил Смирнов скончался в возрасте 59 лет, сообщает РИА «Новости».
В конце 1980-х годов Смирнов работал редактором АПН в Индии, позднее работал в агентстве «Интерфакс», руководил главным выпуском РАПСИ, после чего стал выпускающим редактором главного выпуска РИА «Новости».
"Отличный журналист, творческий и инициативный, умел работать в команде, сохраняя свою индивидуальность", — заявила глава представительства МИА «Россия сегодня» в Индии Ольга Дычева.
По ее словам, Михаил Смирнов пользовался большим уважением и симпатией у сотрудников АПН в Мадрасе, был душой коллектива бюро и консульства, а также был прекрасным семьянином.
Ранее сообщалось, что писатель и журналист Виталий Шенталинский скончался в возрасте 78 лет.
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