Умер Михаил Смирнов

В конце 1980-х годов Смирнов работал редактором АПН в Индии , позднее работал в агентстве «Интерфакс» , руководил главным выпуском РАПСИ , после чего стал выпускающим редактором главного выпуска РИА «Новости».

"Отличный журналист, творческий и инициативный, умел работать в команде, сохраняя свою индивидуальность", — заявила глава представительства МИА «Россия сегодня» в Индии Ольга Дычева.

По ее словам, Михаил Смирнов пользовался большим уважением и симпатией у сотрудников АПН в Мадрасе, был душой коллектива бюро и консульства, а также был прекрасным семьянином.

Ранее сообщалось, что писатель и журналист Виталий Шенталинский скончался в возрасте 78 лет.