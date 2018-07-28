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Народный календарь 29 июля. Предвкушение осени в Афиногенов день
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Народный календарь 29 июля. Предвкушение осени в Афиногенов день 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
29 июля по приметам народного календаря — Афиногенов день
29 июля, как заметили еще наши предки, замолкают птицы. Именно с этой даты ночная температура начинает заметно падать, хотя днем еще жара может досаждать по-прежнему.
Для крестьян 29 июля — день Афиногена — означал массовый выход на покос. И длился этот трудовой подвиг до самого 2 августа. Народ в стародавние времена выходил в поля целыми селами. А по окончании работы, по традиции, крестьяне лечили свою усталость душевными песнями.
На поле всегда оставляли несжатыми несколько колосков. Этот обычай имел две цели — задобрить славянского бога, отблагодарить его за состоявшийся сбор урожая и перебросить мостик на будущее… Оставшиеся колоски, обдуваемые легким ветром, словно шептали русскому полюшку: «Отдыхай, набирайся сил — до следующей весны, не обидь нас и впредь».
По старинным правилам сжатый в этот день сноп устанавливали в передний угол избы (а, может быть, можно и в квартиру?), под самыми иконами. Считалось, что зерно тогда обретет целебную силу. Им лечились долгими зимами от всяких нечаянных хвороб. Если же к такому необычному снопу хозяева дома проявляли и особое уважение, следующий год, опять же по наблюдениям старожилов, дарил семье большой дружный урожай. Одна из самых необычных и перспективных примет этого дня — про мышей. Если мыши попадутся на глаза людям, да еще грызущие посевы, еще не собранного урожая, зиме быть долгой и морозной. Нет, не хотим мы с мышами встречаться. Правда, ведь? А именины сегодня отмечают: Иван, Павел, Петр, Теодор, Федор, Яков, Ян, Алевтина, Валентина, Джулия, Матрена, Юлия
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