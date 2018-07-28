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Молодежный лагерь «Бе-La-Русь» укрепляет дружбу регионов-соседей
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Молодежный лагерь «Бе-La-Русь» укрепляет дружбу регионов-соседей 

Мир24 1 час назад
В Витебской области открылся молодежный лагерь «Бе-La-Русь» — уже 27-й по счету. Он расположился недалеко от Кургана Дружбы, который насыпали в память о боевом братстве партизан Беларуси, России и Латвии. Лагерь по традиции объединил молодежь трех стран, сообщает «МИР 24».
В программе футбольные и волейбольные матчи, мастер-классы, песни у костра и даже сдача норм ГТО на современный лад.
«Мы сохраняем основные традиции, которые здесь были, но пытаемся дальше их развивать. Это межрегиональное сотрудничество, сотрудничество между областями — приграничное, например. Также Минская область, Московская область. В чем сотрудничество? Молодежное предпринимательство, сельское хозяйство, волонтерство, молодые педагоги», — рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.
Отметим, что в этом году молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» собрал более пятисот участников.
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