Молодежный лагерь «Бе-La-Русь» укрепляет дружбу регионов-соседей

России и В Витебской области открылся молодежный лагерь «Бе-La-Русь» — уже 27-й по счету. Он расположился недалеко от Кургана Дружбы, который насыпали в память о боевом братстве партизан Беларуси Латвии . Лагерь по традиции объединил молодежь трех стран, сообщает «МИР 24».

В программе футбольные и волейбольные матчи, мастер-классы, песни у костра и даже сдача норм ГТО на современный лад.

«Мы сохраняем основные традиции, которые здесь были, но пытаемся дальше их развивать. Это межрегиональное сотрудничество, сотрудничество между областями — приграничное, например. Также Минская область, Московская область . В чем сотрудничество? Молодежное предпринимательство, сельское хозяйство, волонтерство, молодые педагоги», — рассказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк

Отметим, что в этом году молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» собрал более пятисот участников.

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