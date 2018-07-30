Полосатая редкость. Братья кошачьи переехали в зоопарк

29 июля отмечался Международный день тигра. Рассказываем о полосатых представителях семейства кошачьих с московской пропиской.

Два годовалых амурских тигра, которые родились в центре воспроизводства редких видов в Подмосковье , на днях переехали в Московский зоопарк.

— Животные хорошо перенесли дорогу и сейчас осваиваются в своем новом доме, тщательно исследуют территорию, гуляют по вольеру, играют и проводят время друг с другом, — рассказала «Вечерке» генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Посетители зоопарка могут понаблюдать за тем, как завтракают полосатые хищники. Свежее мясо тиграм дают около 7:30–7:50 утра.

В будущем подросшие амурские тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Родители этих полосатых братьев попали в зоопарк из неволи, поэтому потомство представляет особую генетическую ценность для разнообразия амурских тигров.

— За последние 10 лет наши специалисты добились больших успехов в разведении тигров, регулярно получают потомство и впоследствии отправляют подросших животных в зоопарки по всему миру, — добавила Светлана Акулова.

ПОД УГРОЗОЙ

За последние десять лет популяция амурских тигров продолжает стабильно расти. Численность этих животных постепенно выходит из браконьерского кризиса, пик которого пришелся на конец 90-х — начало 2000-х годов.

И хотя можно сказать, что браконьеры перестали быть основной угрозой для амурского тигра, исключать этот фактор нельзя. Главной проблемой остается вырубка лесов — естественной среды обитания хищников.

НАДО ЖЕ!

В Международный день тигра в кассах московского метро появились карты «Тройка» с изображением амурского тигра. На лицевой стороне представлен затаившийся в траве хищник, на обороте — его черно-оранжевые полосы.

ТИГРЫ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

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