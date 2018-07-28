Нобелевские лауреаты: Роберт Робинсон

О том, как бизнес прадедушки может привести к высшей награде в науке, что вызывает цвет осенних листьев и кто был старшим коллегой величайшего химика всех времен, рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Для автора текста Роберт Робинсон, как и уже охваченный нами его коллега Роберт Вудворд были идеалами нобелиатов-химиков. Поскольку получили они премию не за «заумную биохимию», не за открытие или превращение элементов, не за технологические достижения, а за старую добрую химию как таковую — за превращение одних веществ в другие. Премия Роберта Робинсона относится к числу премий «по совокупности» — за большое количество синтезов разных веществ. Но — обо всем по порядку.

Сэр Роберт Робинсон

Родился 13 сентября 1886 года, Раффорд, Дербишир, Великобритания

Умер 8 февраля 1975 года, Лондон, Великобритания

Нобелевская премия по химии 1947 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За исследования растительных продуктов большой биологической важности, особенно алкалоидов (for his investigations on plant products of biological importance, especially the alkaloids)».

По-хорошему, нужно признать, что первый путь к Нобелевской премии сделал Робинсон-прадед. Семейный бизнес Робинсонов начался еще в 1794 году, когда прадед нашего героя начал производить перевязочные материалы. Да, прадед нобелиата «поднялся» на вате и корпии (растеребленной ветоши, используемой как перевязочный материал), придумал несколько станков для автоматизации их производства и был вообще большой молодец.

Фирма «Уильям Робинсон и сын» процветала и перешла по наследству к внуку, тоже Уильяму. Уильяму Брэдбери Робинсону. Именно в его семье, во втором браке, когда Уильям Б. Робинсон женился на Джейн Девенпорт, 13 сентября 1886 года родился мальчик, которого назвали Робертом.

Естественно, поскольку семья была не самой бедной, то обучение было на уровне. Роберт Робинсон вообще-то собирался быть математиком. И все считали, что, пойдя по этой стезе, он добьется невероятного успеха. Но папа был непреклонен: он считал, что интегралы на хлеб не намажешь, и семейному бизнесу нужен продолжатель в четвертом поколении. Поэтому вместо математического факультета Манчестерского факультета, Роберт поступил на химический. Впрочем, там было тоже весьма и весьма неплохо. Руководил факультетом великий Уильям Перкин-младший, мастер синтеза органических циклов. А среди студентов в те годы числились такие великие (в будущем) химики, как Уолтер Хоуорс (он же Гэворт) и Хаим Вейцман.

Про первого мы уже писали: он синтезировал аскорбиновую кислоту, а Вейцман прославился иначе. Да, мало кто помнит, что первый президент государства Израиль был таки неплохим химиком. Впрочем, Вейцман был биохимиком, а на факультете правила бал классическая органика.

Итак, Робинсон стал химиком, но все равно не оправдал ожиданий своего отца. Дело в том, что химическая технология не привлекала юношу, а вот органические природные соединения — алкалоиды… О, да! И страсть студента была замечена свыше. В смысле, руководством — Уильям Перкин взял юношу к себе в частную лабораторию и поручил ему изучать свойства бразилина, природного красителя. Там же он познакомился и с гематоксилином, теперь хорошо знакомым гистологам: этот краситель окрашивает ядра клеток в темный цвет. Собственно, с бразилином и гематоксилином Робинсон «игрался» всю жизнь. Долгую, очень долгую жизнь: его исследования этих веществ длились… 69 лет!

Робинсон не только изучал свойства веществ, но и устанавливал их структуры прямым синтезом. Это самый лучший способ доказать предполагаемую структуру вещества — направленно синтезировать то, что ты «нарисовал», а потом показать, что конечный продукт цепочки реакций и искомое вещество имеют абсолютно те же физические и химические свойства. А попутно Робинсон открывал новые реакции — и даже новые их классы. Вот, например, во время синтеза кокаина (сугубо в научных целях!), Робинсон делает его прекурсор, тропинон. Изящнейший синтез, в котором двойной цикл «собирается» из трех молекул сразу, расширил горизонты синтетической органики.

Вообще, Робинсон «собрал» из составляющих многие алкалоиды. Например, папаверин — алкалоид мака. И именно Робинсон предположил, что в растениях они должны «собираться» точно так же — и потом сумел доказать это при помощи метода меченых атомов. И продолжил синтезировать один за другим алкалоиды: морфин, стрихнин, бруцин, акуамицин. Когда появился великий Роберт Вудворд, вместе с ним Робинсон «собрал» и аймалин.

Отдельно надо сказать о еще одном классе органических веществ, к которым приложил свою руку Роберт Робинсон. В 1913 году нобелевский лауреат Рихард Вильштеттер установил структуру антоцианов — веществ, которые «отвечают» за цвет лепестков многих цветков, красный цвет яблок. Более того, осенью, когда в растениях прекращается фотосинтез и хлорофилл «уходит» из листьев, именно активный синтез антоцианов добавляет красок осени.

Так вот, именно Робинсон в 1928 году впервые подтвердил структуру антоцианов направленным синтезом. Нобелевская премия пришла в 1947 году, так сказать, «по совокупности». Робинсон был одним из фаворитов «нобелевской гонки». Интересно, что уже тогда вместе с ним один раз (второй в жизни) был номинирован его преемник, «продавший душу дьяволу» Роберт Бернс Вудворд.

В традиционной вступительной речи от имени Шведской королевской академии наук Арне Фредга, член Нобелевского комитета с 1944 года и сам недурной химик-органик, сказал, что прояснение структуры алкалоидов — «задача одновременно и трудная, и увлекательная. Она требует от экспериментатора высокого мастерства, творческого подхода и железной логики». «Все это проявил сэр Роберт, — добавил Фредга. — Вот почему мы чествуем его как нашего выдающегося современника».

Все так, и Нобелевская премия стала не единственной наградой в долгой жизни сэра Роберта (да, он командор ордена Британской империи, рыцарь). Он был и президентом британской шахматной ассоциации, будучи очень сильным шахматистом-любителем, и главой Королевского научного общества — главной научной организации Британии, сменив на этом посту нобелевского лауреата сэра Генри Дейла и уступив пост сэру Эдгару Дугласу Эдриену… Да что там, еще при жизни нашего, с 1964 года, британское Королевское химическое общество вручает премию Роберта Робинсона — выдающемуся органику. Угадайте, кто получил первую премию из рук самого Робинсона? Правильно, Роберт Бернс Вудворд.

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