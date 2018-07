Нобелевские лауреаты: Роберт Робинсон 

О том, как бизнес прадедушки может привести к высшей награде в науке, что вызывает цвет осенних листьев и кто был старшим коллегой величайшего химика всех времен, рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Для автора текста Роберт Робинсон, как и уже охваченный нами его коллега Роберт Вудворд были идеалами нобелиатов-химиков. Поскольку получили они премию не за «заумную биохимию», не за открытие или превращение элементов, не за технологические достижения, а за старую добрую химию как таковую — за превращение одних веществ в другие. Премия Роберта Робинсона относится к числу премий «по совокупности» — за большое количество синтезов разных веществ. Но — обо всем по порядку.

Сэр Роберт Робинсон

Умер 8 февраля 1975 года, Лондон, Великобритания

Нобелевская премия по химии 1947 года. Формулировка Нобелевского комитета : «За исследования растительных продуктов большой биологической важности, особенно алкалоидов (for his investigations on plant products of biological importance, especially the alkaloids)».