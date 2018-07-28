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Часовню, за 7 лет построенную карельским хирургом, освятили в день 1030-летия Крещения Руси
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Часовню, за 7 лет построенную карельским хирургом, освятили в день 1030-летия Крещения Руси 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Семилетнее строительство деревянной часовни на берегу озера Угольное в Карелии, которое благословил архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил, завершилось.
Хирург Отделенческой клинической больницы Петрозаводска Владимир Лазарев закончил свою работу.
В день 1030-летия Крещения Руси ее освятили.
Это первая на территории Карелии часовня в честь князя Владимира, передает ТАСС.
По словам настоятеля пряжинского храма Константина Кукушкина, это самый настоящий подарок республике от человека, который на протяжении долгого времени не жалел ни своего времени, ни своих денег.
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