Каморра: шокирующие факты о самой жестокой мафиозной группе

Каморра — одна из самых крупных мафиозных структур Италии со штаб-квартирой в Неаполе . Слово «camorra» переводится как шум и путаница. Но есть и другое значение — шайка. Вот только для юга страны это не просто банда, а жестокая и очень влиятельная группировка, которая ради достижения своих целей не остановится ни перед чем.

Старше Италии

Корни этой банды уходят в XVIII век, когда Неаполь раздирала борьба за власть между местным властями и Бурбонами. Создавшаяся нестабильность привела к резкому росту преступности. Впервые в официальных документах Каморра упоминается в начале позапрошлого столетия. Карабинеры смогли обнаружить свод правил, которые регулировали отношения группировки с другими преступными организациями. Таким образом, Каморра старше, чем само государства Италия. На политической карте мира оно появилось лишь в 1861 году.

Отдельный мир Каморра — это государство в государстве, где действуют свои нормы и законы. Сами неаполитанцы зовут ее «системой». Юг Италии крайне беден по сравнению с севером, поэтому Каморра, создающая места в нелегальном и теневом бизнесе, к примеру, в торговле наркотиками, весьма популярна среди малоимущих слоев населения Неаполя. Также группировка занимается рэкетом, торговлей люди и контрабандой оружия. Впрочем, дельцы Каморры могут быть заняты и легальным бизнесом. Чаще всего это рестораны и строительство.

Баснословные доходы

Члены группировки сосредоточили в руках огромное количество материальных ресурсов и финансовых средств. Так, в результате проведенной в мае 2011 года облавы на Каморру только за две недели у кланов Польверино и Маллардос было изъято активов на общую сумму 1,6 миллиарда евро. О масштабе деятельности мафии говорит список арестованного имущества. Он включает 900 объектов недвижимости (жилые здания, склады и прочее), более 20 компаний и порядка 200 крупных банковских счетов. Как выяснила полиция, два клана контролировали торговлю алкоголем и медикаментами, владели несколькими крупными агентствами недвижимости, которые занимались сделками в Риме

Большая сотня Каморры

Каморра — одна из крупнейших мафиозных группировок в мире. Ее численность, по некоторым данным, превышает 10 тысяч человек. Они являются членами около 100 семей, которые составляют костяк неаполитанской преступности. Примечательно, что попасть в банду очень просто. Каморристы активно вербуют в свои ряды молодых горожан в возрасте от 10 лет. К совершеннолетию это уже матерые преступники, оторвавшиеся от своих семей и нормального образа жизни

Многоголовая гидра

Удивительно, но, несмотря на огромный размер и разветвленную структуру банды, у нее нет единого центра управления. Среди 100 семей нет главной, все вопросы решаются коллегиально путем мафиозных сходок. Исследователи отмечают, что это очень рациональный подход, ведь арест верхушки банды может ее обезглавить. Отсутствие лидеров делает группировку гибкой и создает серьезные трудности для полицейских. Даже если они накроют одну ячейку, то она лишь расколется на несколько размером поменьше. Борьба с Каморрой похожа на сражение с гидрой, у которой вместо отрубленной головы появляется несколько новых.

Кровавая баня

Каморра — это самая кровавая мафиозная группа Италии. Исследователи подсчитали, что с конца 1970-х годов ее члены убили более 3,6 тысячи человек. Это больше, чем число жертв всех остальных мафиозных структур Италии, Албании и нескольких других стран Европы вместе взятых, включая легендарную Коза ностру. Зачастую от рук бандитов гибнут невинные люди, не имеющие отношение к криминалу. Так, в 2004 году произошло резонансное убийство 14-летней Аннализы Дуранте. Обычная девочка, ей не повезло случайно оказаться в эпицентре разборок мафиози на одной из улиц Неаполя.

Назад дороги нет В Каморре говорят — выйти из организации можно только на кладбище. Впрочем, есть и другой вариант — тюрьма. Но попавшие в заключение мафиози часто сдают своих подельников. Поэтому каморрист даже за решеткой не может чувствовать себя в безопасности. Многие из них не доживают до конца срока. Но не все становятся предателями, ведь у молчания есть своя цена. Каморра щедро доплачивает семьям попавших за решетку мафиози за то, чтобы те хранили молчание.

«Золотой» мусор

Вывоз мусора — еще одна прибыльная статья доходов Каморры. Чтобы контролировать этот рынок, банда избавляется от руководителей компаний по переработке мусора и препятствует строительству мусоросжигательных заводов, предпочитая просто закапывать отходы в землю. Масштабный мусорный кризис, разразившийся в Неаполе в конце 2007 года, был спровоцирован именно Каморрой. В результате разгула преступности оказалось, что мусор в миллионном Неаполе просто некому убирать, а полигоны оказались переполнены. Отходы в городе не убирались в течение долгого времени, в итоге на его улицах образовались огромные мусорные кучи, источавшие страшное зловоние.