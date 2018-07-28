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Пучдемон поселился в Ватерлоо и быстро надоел соседям
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Пучдемон поселился в Ватерлоо и быстро надоел соседям 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в субботу поселился на фешенебельной вилле в городке Ватерлоо, который расположен в 20 километрах от Брюсселя.
Местные жители (а проживают здесь в основном состоятельные люди, в том числе чиновники международных организаций) уже выразили недовольство по этому поводу. Они считают, что их покой будет нарушен частыми приездами сторонников Пучдемона. «Они постоянно приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне его виллы. Все это довольно шумно, и для нас это угроза нашему спокойствию», — цитирует РИА Новости слова одной из нынешних соседок экс-главы Каталонии.
Пучдемон занял виллу, получившую название «Дом Республики». Она же, как ожидается, станет штаб-квартирой «Совета Республики», органа власти Каталонии в изгнании. Уже в субботу перед виллой собрались около 150 сторонников независимости Каталонии. Они приветствовали экс-главу автономии, криками и плакатами с надписями «Добро пожаловать, президент!» и «Свободу политическими заключенным и находящимся в изгнании!».
Сам Пучдемон, прибывший в субботу в Бельгию из Германии, заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью, чтобы отстоять законные требования каталонцев. Он пообещал также добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании. Вместе с тем Пучдемон пообещал не вмешиваться в «политическую реальность Бельгии».
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