Юлия Ковальчук удерживает мужа сексуальными экспериментами

Третий день международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку жаркий не только из-за выступления в полночь группировки «Ленинград». Всех удивила примерная жена популярная певица Юлия Ковальчук . После родов Ковальчук экспериментирует со смелыми нарядами, порой «забывая» о нижнем белье.

Оказывается, это не случайность, а продуманная стратегия. На фестивале Ковальчук продолжала удивлять смелыми нарядами. Но в этот раз сделала признание, объясняющее ее метаморфозы. Оказывается, отсутствие нижнего белья и смелые наряды для неё верный способ привлечь внимание мужа. «Мы, женщины, идём на все эксперименты и авантюра ради мужчин. Поэтому все эти мои уловки, рассчитаны на привлечение внимания мужа», — призналась экс-«блестящая».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков все дни «Жары» на постоянной связи с Москвой — мама Юлии осталась нянчить их дочку. Но а Ковальчук и Чумаков проводят не только рабочие, но и романтические выходные. Море, вкусная еда, вечеринки и жаркие танцы с коллегами. И как бонус — скорый эфир концертов «Жары» на Первом канале.

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