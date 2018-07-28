МинобоРок-фестиваль и Кадыров, защищающий котят: итоги недели в картинках

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После публикации видео о пытках в ярославской колонии шестеро сотрудников УФСИН были задержаны. В то же время сотрудник колонии № 6 в Брянской области запытал заключенного до смерти.

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От пыток продолжают страдать не только заключенные колоний, но и животные. В селе Михайловка Алтайского края две несовершеннолетние живодерки жестоко убили котенка и попали на страницы федеральных СМИ, опубликовав в интернете видео расправы.

После этого жуткого ролика за животных вступился Рамзан Кадыров

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Минобороны опровергло слухи о том, что в случае военного положения у россиян заберут автомобили. В ведомстве отметили, что проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах и подчеркнули, что у российских вооруженных сил достаточное количество штатного автомобильного транспорта, который полностью обеспечивает поставленные перед войсками задачи.

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Новости музыки: в преддверии фестиваля «Нашествие» некоторые исполнители и группы стали объявлять об отказе от участия в мероприятии из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Минобороны.

«Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале «Нашествие», — пишут исполнители.

Певица Монеточка тоже присоединилась к бойкоту и покинула лайн-ап фестиваля. Осудил организаторов «Нашествия» и лидер группы «Тараканы».

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Бледный из «25/17» пошутил над антимилитаристским бойкотом фестиваля «Нашествие», сказав, что наверное лучше было бы вместо пункта записи в армию открыть пункт записи в ЛГБТ.

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Не меньший ажиотаж вызвал твит Дмитрия Маликова про еврейство и гомосексуализм как формулу успеха. О подлинности авторства этого твита поспорили Божена Рынска и Олег Кашин

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Тем временем, Андрей Макаревич продолжает петь свои старые песни о наболевшем. На этот раз он предложил России купить Крым , отметив, что сторонам нужно было договориться и решить проблему цивилизованно.

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Ну и напоследок новости науки: Согласно исследованию ВЦИОМ более 4 миллионов россиян поверили в плоскую Землю.

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На этой космичской ноте «Арт-ридус» желает вам хороших выходных, прогулок и теплого общения с близкими!