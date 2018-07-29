Подмосковье получило 500 фельдшерско‐акушерских пунктов за три года 

В Подмосковье открыли 500 фельдшерско‐акушерских пунктов за три года работы губернаторской программы по созданию ФАПов. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Московской области со ссылкой на пресс‐службу Минмособлимущества.
«ФАПы — это важный шаг в обеспечении жителей области медицинской помощью. В фельдшерско-акушерских пунктах оказывают первичную медпомощь, осуществляют осмотры и помогают вести контроль здоровья жителей в отдаленных районах Подмосковья», — прокомментировал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев.
По его словам, каждый ФАП обслуживает население близлежащих «соседей» — от двух до 10 деревень. При этом в дачный сезон количество пациентов увеличивается в несколько раз. Теперь получить медицинскую помощь могут жители населенных пунктов, расположенных в нескольких десятков километров от ближайшей больницы.
В зданиях ФАПов есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Кроме того, для самого фельдшера с семьей предусмотрена служебная квартира в этом же здании.