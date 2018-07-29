Подмосковье получило 500 фельдшерско‐акушерских пунктов за три года

Подмосковье открыли 500 фельдшерско‐акушерских пунктов за три года работы губернаторской программы по созданию ФАПов. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Московской области со ссылкой на пресс‐службу Минмособлимущества.

«ФАПы — это важный шаг в обеспечении жителей области медицинской помощью. В фельдшерско-акушерских пунктах оказывают первичную медпомощь, осуществляют осмотры и помогают вести контроль здоровья жителей в отдаленных районах Подмосковья», — прокомментировал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев

По его словам, каждый ФАП обслуживает население близлежащих «соседей» — от двух до 10 деревень. При этом в дачный сезон количество пациентов увеличивается в несколько раз. Теперь получить медицинскую помощь могут жители населенных пунктов, расположенных в нескольких десятков километров от ближайшей больницы.

В зданиях ФАПов есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Кроме того, для самого фельдшера с семьей предусмотрена служебная квартира в этом же здании.