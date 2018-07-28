Рассказавшего о пытках в ярославской колонии общественника проверит ОП

Общественная палата (ОП) проверит действия бывшего члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Нур-Эла Хасиева, который ранее в интервью изданию «Коммерсант» заявил, что ярославской ОНК неоднократно поступали жалобы на нарушения прав заключенных в местной исправительной колонии № 1, где в 2017 году сотрудники жестко избили одного из своих подопечных.

По данным ОП, сам Хасиев во время своей работы в составе надзорного органа пытался использовать свое положение для запуска процедуры условно-досрочного освобождения в отношении своих лишенных свободы родственников.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил член действующей в рамках ОП комиссии по взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов.

«В последнее время я всё больше вникаю в тему Общественных наблюдательных комиссий и, конечно, случившееся в Ярославле напрямую затрагивает это направление. К сожалению, я не смог лично присутствовать в колонии в Ярославле, потому что был уже в командировках в других городах. Но меня насторожил тот факт, что Нур-Эл Хасиев — один из тех, кто поднял хайп после этой истории, сказал, что ОНК Ярославской области знала о пытках и молчала» — написал общественник.

По мнению Носова, заявление, сделанное Хасиевым раннее, является попыткой отомстить за прекращение его собственных полномочий в статусе члена ОНК.

«А мстит он вот за что: по предворительным данным, оказалось, что во время его работы в ОНК, он пытался вывести на УДО своих родственников. И вот как раз этот факт нуждается в очень серьезной проверке — я надеюсь, что в ближайшее время мы во всём разберемся», — уточнил он.

Как ранее сообщал «Ридус», скандал вокруг ярославской ИК-1 начался после того, как "Новая газета" опубликовала 10-минутное видео, на кадрах которого сотрудники учреждения жестоко избивают одного из заключенных.

Вскоре после публикации материала 17 сотрудников исправительного учреждения были временно отстранены от работы.

26 июля начались аресты подозреваемых по делу об избиении заключенного. По состоянию на вечер 28 июля под стражу помещены восемь сотрудников колонии.

Некоторые из них уже признали свою вину.