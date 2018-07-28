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Художница с Аляски показала пристрастие туристов к одинаковым фото в Instagram
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Художница с Аляски показала пристрастие туристов к одинаковым фото в Instagram 

360tv.ru 1 час назад
27‐летняя художница и режиссер с Аляски создала страничку в Instagram под названием Insta Repeat, на которой регулярно оповещает своих подписчиков о том, какие фотографии не нужно загружать в социальные сети. Она не претендует на морализаторство, просто не любит плагиат и штампы. Свое имя девушка предпочитает оставить в тайне.
Художница собрала самые повторяющиеся в лентах пользователей всего мира фото.
«Я живу на Аляске и в инстаграме постоянно вижу снимки «путешественников» и «авантюристов» из мест, находящихся возле меня. Не знаю, сколько ещё раз красные домики с перевала Хэтчер могут появиться в соцсетях, прежде чем люди от них заскучают. В целом, это и мотивировало меня на Insta Repeat», — написала она.
«Я в палатке!»
«У меня есть телефон и я умею фотографировать!»
«Я покорил гору. Я молодец»
«Красный домик»
Можете пофантазировать и придумать общее название сами.
«Правда, креативно?»
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