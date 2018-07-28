Художница с Аляски показала пристрастие туристов к одинаковым фото в Instagram

27‐летняя художница и режиссер с Аляски создала страничку в Instagram под названием Insta Repeat, на которой регулярно оповещает своих подписчиков о том, какие фотографии не нужно загружать в социальные сети. Она не претендует на морализаторство, просто не любит плагиат и штампы. Свое имя девушка предпочитает оставить в тайне.

Художница собрала самые повторяющиеся в лентах пользователей всего мира фото.

«Я живу на Аляске и в инстаграме постоянно вижу снимки «путешественников» и «авантюристов» из мест, находящихся возле меня. Не знаю, сколько ещё раз красные домики с перевала Хэтчер могут появиться в соцсетях, прежде чем люди от них заскучают. В целом, это и мотивировало меня на Insta Repeat», — написала она.

«Я в палатке!»

«У меня есть телефон и я умею фотографировать!»

«Я покорил гору. Я молодец»

«Красный домик»

Можете пофантазировать и придумать общее название сами.

«Правда, креативно?»