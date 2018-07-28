На севере Волгограда раскопавшие траншеи коммунальщики оставили дома без света

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 28 июля, рабочие «Концессий теплоснабжения» задели электрокабель во время раскопок. Волгоградцы на 39-ой Гвардейской остались и без горячей воды, и без света.

— На 39-ой Гвардейской «Концессии» оставили нас без света, — написала в социальной сети жительница Волгограда Мария Балясова. Свое сообщение девушка проиллюстрировала фотографией техники под своими окнами.

V1.ru обратился за комментарием в компанию «Концессии теплоснабжения». Там сразу признались, что отсутствие света в домах волгоградцев — действительно их вина.

— На 39-й Гвардейской при устранении порыва на тепловой сети, выявленного по результатам гидроиспытаний, экскаватор ковшом зацепил электрический кабель, — сообщили V1.ru в компании. — Причина инцидента — несоответствие топографических схем инженерных коммуникаций их реальному положению на местности. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства!

Кроме «Концессий теплоснабжения» сейчас на месте работают энергетики. У них претензий коммунальщикам не возникло. Свет обещают вернуть в дома к 20:00.