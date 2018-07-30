Саратовский политолог назвал митинг КПРФ проведённым «для галочки»

«Судя по фотографиям, в нашем городе акция собрала едва ли больше 500 участников — и то с учетом прохожих. При столь важной, бурно обсуждаемой в обществе теме созвать так мало саратовцев на согласованный митинг — умудриться надо. Ну ладно бы, честно сознались, что оповещение и другие организационные мероприятия были намеренно или по привычке провалены, что митинг прошел «для галочки». Нет, они голословно кратно завысили число участников, чтобы не смотреться совсем уж позорно на фоне других регионов.

И это явный провал. Признаюсь, с начала 90-х годов был и участником, и организатором многих протестных акций и всегда понимал, что определить численность участников совсем не трудно. А если врать, то эффект от акции полностью пропадает. Никто не поверит тем, кто даже в таком вопросе склонен к припискам, а обсуждение темы уйдет от заявленной митингующими к оценке их честности относительно количества участвующих.

Имея резонансный повод и проявив элементарные организационные навыки, можно выводить на улицы десятки тысяч. Даже на спонтанные митинги в 90-х в Саратове собирались тысячи горожан, и врать о количестве участников никому не приходило в голову, потому что это было очевидно при одном взгляде на фоторепортаж.

КПРФ, как парламентская партия, имеет госфинансирование, у ее депутатов десятки помощников, и что в итоге? Профанация оппозиции?

Удивление вызывает и нежданный-негаданный союз КПРФ с навальновцами. Совсем недавно последние, национал-либералы по своей идеологической сути, открыто писали в своей предвыборной программе о необходимости повышения пенсионного возраста, а теперь вдруг резко стали противниками этой идеи. Для коммунистов это как раз понятно, они левые, это их традиционная позиция — защищать все советское. А вот для навальнистов это явный оппортунизм и популизм. Союз красных и наци-либералов — самый циничный и причудливый из всех возможных. Этот как если бы в 30-е годы прошлого века в Веймарской Германии наци-Гитлер и комми-Тельман ходили бы в обнимку друг с другом. Получается, Мурыгин теперь может носить прозвище Рашкин-югенд, или комсомолец-навальнист…?

В общем, становится понятным, что мероприятия коммунистов и навальновцев проводятся для отчета перед руководством. В итоге — пустота, популизм, приписки и клоунада. Совсем другой оппозиции ждут сегодня люди. Такой, которая не будет врать и преувеличивать, которая станет реально думать о людях, а не о том, как представить партийному руководству свои недоработки под видом значимых и резонансных событий», — подчеркнул Олейник.