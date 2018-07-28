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Спасатели вытащили из Химкинского водохранилища едва не утонувшую девушку
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Спасатели вытащили из Химкинского водохранилища едва не утонувшую девушку 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Девушка чуть не утонула на Химкинском водохранилище после того, как ее накрыло волной от проплывавшего мимо катера, спасатели смогли вытащить ее на берег, передает РИАМО.
"Происшествие на Химкинском водохранилище. При патрулировании спасатели ПСС «Центральная» заметили на берегу людей, зовущих на помощь. Девушку 1993 года рождения, купающуюся в водоеме, накрыло волной проплывающего мимо катера, и она ушла под воду", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что московские спасатели оперативно вытащили девушку, оказали ей первую помощь.
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