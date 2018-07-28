Мемориал памяти погибших на побережье и в водах Балтики в 1945-м открыли в Балтийске

КАЛИНИНГРАД , 28 июля. / ТАСС /. Мемориальный комплекс памяти более 4 тыс. советских солдат и военных моряков, погибших в боях на побережье и в водах Балтийского моря на завершающем этапе Восточно-Прусской операции в 1945 году, открыли в субботу в городе Балтийск Калининградской области , где располагается главная военно-морская база Балтийского флота, сообщила пресс-служба регионального правительства. "На двухстах мраморных плитах выбиты имена 4 тыс. 100 воинов-героев, погибших в начале 1945 года в боях при взятии населенного пункта Нойхойзер и города-крепости Пиллау на берегу Балтийского моря", — сообщили в пресс-службе правительства. Мемориал, открытие которого приурочили к Дню Военно-морского флота России , который будет отмечаться в воскресенье, 29 июля, получил название «Они сражались за Родину!». Он расположен у исторической крепости «Пиллау», построенной в 17 веке и три последующих столетия являвшейся мощным фортификационным сооружением. Рядом с мемориальной стеной на постаменте установлено корабельное артиллерийское орудие — как символ славы военных моряков. На церемонии открытия комплекса командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов подчеркнул, что был «проделан очень большой труд по поиску и установлению имен воинов, погибших в водах Балтийского моря», заметив, что мемориал — это «Книга памяти, которая открыта, и, если кто-то сообщит, что его дед, прадед ли погиб здесь, но его имя не нанесено на мемориальные плиты, мы отреагируем немедленно». "Мы несем ответственность за сохранение памяти об исторических событиях прошлого. Святой долг — чтить подвиг поколения победителей, защитивших наше право на жизнь", — обратился к участникам памятной церемонии первый заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей Родин В начале февраля 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советские войска 2-го Белорусского фронта и 3-го Белорусского фронта вышли к заливу Фришес-Хафф. При этом с суши были отрезаны от главных сил германской армии две крупные группировки: в городе-крепости Кенигсберг и на Земландском полуострове. В начале апреля штурмом был взят Кенигсберг, а в конце апреля ликвидирована земландская группировка — к утру 24 апреля советские войска вышли к укрепленному железнодорожному узлу и поселку Нойхойзер, а 25 апреля овладели городом-крепостью и военно-морской базой Пиллау (ныне Балтийск). Победный штурм этой считавшейся неприступной морской крепости знаменовал завершение Восточно-Прусской операции.