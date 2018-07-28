Пугачеву по-настоящему восхитило «кровавое лунное затмение» над Римом

Певица Алла Пугачева рассказала поклонникам, что ее очень заинтересовало самое длинное лунное затмение ХХI века, которое произошло этой ночью.

— Наблюдаем явление «красной луны», — написала Пугачева в Instagram, прикрепив фото, сделанное на смартфон.

В свою очередь подписчики артистки также поделились эмоциями от увиденного.

Ранее Пятый канал сообщал, что накануне жители пяти континентов увидели Луну в кроваво-красных тонах. Цвета добавил Марс, приблизившийся к Земле на минимальное расстояние. Следующее сближение состоится только через 25 тысяч лет. По мнению астролога, редкое космическое явление особенно скажется на политических деятелях.