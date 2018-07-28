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Пугачеву по-настоящему восхитило «кровавое лунное затмение» над Римом
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Пугачеву по-настоящему восхитило «кровавое лунное затмение» над Римом 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Певица Алла Пугачева рассказала поклонникам, что ее очень заинтересовало самое длинное лунное затмение ХХI века, которое произошло этой ночью.
— Наблюдаем явление «красной луны», — написала Пугачева в Instagram, прикрепив фото, сделанное на смартфон.
В свою очередь подписчики артистки также поделились эмоциями от увиденного.
— Я наблюдала с балкона. Завораживающее мистическое зрелище. Я из города Лениногорск в Республике Татарстан, — прокомментировала поклонница.
Ранее Пятый канал сообщал, что накануне жители пяти континентов увидели Луну в кроваво-красных тонах. Цвета добавил Марс, приблизившийся к Земле на минимальное расстояние. Следующее сближение состоится только через 25 тысяч лет. По мнению астролога, редкое космическое явление особенно скажется на политических деятелях.
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