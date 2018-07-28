Помпео и Чавушоглу обсудили арестованного в Турции американского пастора

Об этом официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт сообщила в твиттере.

"Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать обсуждения, чтобы решить вопрос и работать по другим темам, вызывающим совместное беспокойство", — говорится в тексте.