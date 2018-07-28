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Помпео и Чавушоглу обсудили арестованного в Турции американского пастора
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Помпео и Чавушоглу обсудили арестованного в Турции американского пастора 

Газета.Ru 18 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили судьбу американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в турецкой тюрьме.
Об этом официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт сообщила в твиттере.
"Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать обсуждения, чтобы решить вопрос и работать по другим темам, вызывающим совместное беспокойство", — говорится в тексте.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Штаты введут против Турции новые санкции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу.
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