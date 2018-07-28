Как викинги изменили мировую цивилизацию

Впервые викинги вышли за пределы родной Скандинавии в начале VIII века, а уже к концу столетия они хозяйничали на Британских островах. Практические везде, где ступала нога решительных норманнов, они оставили свой след.

От торговли к войне

Оскудение природных ресурсов и перенаселенность приморских территорий Скандинавии вынудило местное население искать лучшей жизни вдали от родных берегов. Однако первыми, кто отправился осваивать новые земли, были не воины, а торговцы. Историк Стивен Эшби из университета Йорка ( Великобритания ), опираясь на материалы раскопок возле датского городка Рибе, утверждает, что здесь существовал один их центров активной торговли викингов с многочисленными странами Европы и Азии.

Вслед за коммерсантами в более благоприятные края потянулись и норманны-колонисты. В числе первых мест, где обосновались скандинавы, были земли будущей Северо-Западной Руси. Самое древнее норманнское поселение на Старой Ладоге датируется 753 годом. Дальнейшее продвижение северян на юг позволило к X веку создать один из важнейших в то время торговый путей — «из варяг в греки».

В 793 году викинги высаживаются на Британских островах и вплоть до поражения в легендарной битве при Стамфорд-Бридже в 1066 году — они полноправные хозяева на большей части Англии. Особое место в период датского колониального господства занимал Йорк, который, по словам археологов, был одним из крупнейших торговых и коммерческих центров Европы с населением не менее чем в 10 000 человек.

К середине IX века интерес норманнов охватывает земли Ирландии . Один за другим они основывают здесь гавани-фактории — Дублин Корк , Уотерфорд, Лимерик , впоследствии превратившиеся в крупные города. А в 860 году викинги высаживаются на острове, который до сих пор носит данное ими название — Исландия («Ледяная страна»).

Через густую речную сеть и Средиземное море скандинавы проникают и в континентальную Европу, также влияя на ход ее истории. Нашествие викингов на Францию заставило ее население обратиться к опыту итальянских мастеров и начать строительство каменных мостов, крепостей и монастырей, на многие столетия ставших форпостами обороны страны.

Трансатлантическая связь

То, что норманны первыми из европейцев достигли берегов Америки, уже считается доказанным. Историки полагают, что в X веке это сделали исландские викинги под предводительством Эрика Рыжего. Но недавно был установлен еще один интересный факт, согласно которому в эпоху викингов впервые на свет появился ребенок от европейца и аборигена Северной Америки.

Сначала об этом свидетельствовали литературные источники и археологические данные, теперь об этом говорят генетики, обнаружившие в ДНК четырех исландских семей следы североамериканских индейцев. Речь идет о митохондрии, которая наследуется исключительно матерью. По мнению Карлоса Лалуэза-Фокс из Института эволюционной биологии в Барселоне, наиболее вероятна гипотеза, что эти гены соответствуют индейской женщине, которая была доставлена из Америки викингами около 1000 года.

По нормандскому образцу

Свыше двух столетий большая часть Британских островов была разделена между скандинавскими правителями. Но наиболее сильное влияние норманны оказали на северо-восточную Англию, образовав там область Датского права Денло (Dane law — датский закон), которая просуществовала более полувека. Впрочем, скандинавская правовая и социальная система продолжали действовать там и после установления власти англосаксонских королей в начале X столетия.

Более того, правовые нормы, привнесенные датчанами на Туманный Альбион, стали основой зарождающегося законодательства Англии и отчасти континентальной Европы. Среди особенностей датского права — прообраз жюри присяжных, состоящего из двенадцати наиболее уважаемых представителей знати, которые принимали участие в вынесении приговора.

Еще одна область Европы, где укоренились скандинавские колонисты — Нормандское герцогство, образовавшееся на севере Франции в X столетии. Политическая система Нормандии выстраивалась на жесткой централизации власти: без согласования с герцогом ни один феодал не мог начать строительство замка. Герцог контролировал органы местного самоуправления, сам назначал и снимал епископов.

В 1066 году герцог Нормандии Вильгельм II завоевал Англию, что имело далеко идущие последствия для Туманного Альбиона. Именно при Вильгельме Завоевателе создается единое Английское королевство, утверждается законодательство и основываются регулярные армия и флот. По мнению компаративиста Чарльза Хаскинса, главным образом герцогство Нормандия создает предпосылки для развития административной и судебной систем как Англии, так и Франции.

Первый крестоносец

Правителя небольшого южноитальянского княжества Боэмунда Тарентского, норманна по происхождению, можно по праву назвать одним из идеологов Крестовых походов. Одержимый жаждой власти князь Таранто принимал активное участие в военных кампаниях как против Византии, так и против своего единокровного брата Рожера.

Но свое честолюбие Боэмунд смог удовлетворить лишь после основания собственных владений на Ближнем Востоке, отвоеванных у турок-сельджуков. Антиохийское княжество стало первым государством крестоносцев на Святой земле, которое воинственный норманн все время пытался расширить.

Обязаны скандинавам

Помимо того, что викинги заложили основы скандинавских языков они внесли свою лепту и в формирование английского языка. Так, в Шотландии до сих пор в обиходе слова, унаследованные от колонистов-норманнов — bairn, hame, skive, quine. Кроме того, скандинавы, по словам ученых, поспособствовали заметному упрощению староанглийского языка, который обладал довольно сложной системой спряжений.

Многие привычные всем британские топонимы своим происхождением также обязаны викингам — Сторновей, Шетланд, Кейтнесс, а некоторые слова являются гибридом староанглийского и древнескандинавского, например, Гримстон («Грим» — скандинавское личное имя). Часто в Великобритании встречаются топонимы, оканчивающиеся скандинавской морфемой «by», которая означает «ферму» или «городок», например, Whitby. Подобных топонимов в стране насчитывается около 600.

Наследили везде

В описаниях историков викинги зачастую предстают не только воинственными и свирепыми, но и склонными к смешиванию с населением колонизируемых стран. Так было и в Британии, и в Нормандии. И хотя скандинавские переселенцы севера Франции со временем были ассимилированы коренным населением, здесь по-прежнему высок процент рослых блондинов, выделяющихся на фоне темноволосых французов.

Но все же наиболее яркий генетический след викинги оставили на Британских островах. Это подтвердила лаборатория Britains DNA, которая провела сравнительный анализ маркеров Y-хромосом коренных англичан с ДНК, взятых из древнескандинавских захоронений на территории Великобритании. Ученые-генетики пришли к выводу, что, по меньшей мере, в жилах 930 000 английских мужчин течет кровь викингов.

А по данным генетической лаборатории при Институте общей генетики им. Вавилова, следы присутствия норманнов можно найти в ДНК жителей Русского Севера. Так, скандинавские предки были обнаружены у 18% вологодцев и у 14% архангелогородцев.