Бадал: как мстят пуштуны

Пуштуны — самый многочисленный народ на планете, сохранивший родоплеменные отношения. Пуштуны — правоверные мусульмане. Для них крайне важен кодекс чести, который они соблюдают с незапамятных времен.

Пуштуны (иногда их называют афганцами) — ираноязычный народ, образующий почти сплошной ареал обитания, разделенный между двумя государствами — Афганистаном Пакистаном . Точное число пуштунов затруднительно подсчитать, так как в Афганистане с 1979 года не проводилась перепись населения. Приблизительно оно оценивается в 42 миллиона человек.

По легенде пуштуны ведут свой род от первого царя Израиля Саула. Легенда гласит, что у сына Саула Иеремии родился сын по имени Афган, чьи потомки спустя много веков перебрались в город Джат на территории нынешнего Афганистана.

Со временем в этих местах появились арабы. И вот однажды произошла встреча арабского военачальника Халид ибн аль-Валида с вождем местных племен Кишем — потомком Афгана. Кишу приглянулась вера арабов. Он принял ислам и взял себе мусульманское имя Абдул Ибн-Рашид, под которым и прославился в последствие как полководец и любимец Магомеда. [С-BLOCK]

Кабул. Интересно, что не только легенды, но и многие арабские хроники повествуют о расселении потомков Афгана, называя конкретное место. Так, «Мират уль-Алам» («Зеркало мира») рассказывает о странствиях иудеев и упоминает города, куда они прибыли из Святой Земли: Гхор, Газни

Широкой общественности версию о происхождении афганцев от евреев впервые в XIX веке поведал капитан британской разведки Александр Бернс. В доказательство этой теории он приводил этноним «пашту» («пушту»), который, по его мнению, происходил от еврейского слова «пашт» («рассеянные»). Любопытно также, что название столицы Афганистана Кабул созвучно названию деревни в иудейской Самарии.

Народ чести

Британский офицер Дензил Иббетсон в 1881 году писал: «Настоящие пуштуны являются, вероятно, самым диким из всех племен, с которыми нам приходится иметь дело в Пенджабе. Они в высшей степени кровожадны, жестоки и мстительны: они не знают, что такое истина или вера, поэтому выражение „у афганца нет совести“ стало поговоркой среди его соседей».

Менталитет афганцев всегда был чужд европейцу, потому что этот народ живет не по совести, а по чести. Именно пуштунская честь стала непреодолимым препятствием на пути британских колонизаторов.

Пуштуны относятся к числу наиболее ревностных почитателей ислама. Однако складывавшиеся задолго до принятия ислама нормы и правила поведения заставляют их придерживаться традиционного кодекса чести — пуштунвали. [С-BLOCK]

Пуштунвали (в переводе с пушту — «образ жизни пуштунов») можно охарактеризовать как свод ценностных представлений и норм, обычаев и обрядов, регулирующих в силу своей непреложности поведение членов афганского общества как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях.

Законы пуштунвали нередко противоречат тому, что записано в Коране и хадисах. К примеру, чтобы доказать факт супружеской измены по шариату необходимы показания четырех свидетелей. Для пуштунвали достаточно обычных слухов, поскольку в случае измены на кону оказывается честь всей семьи.

Путешественники, которые наблюдали за бытом пуштунов, говорили, что в качестве своих руководящих принципов они используют наполовину Коран, наполовину пуштунвали. [С-BLOCK]

Пуштунвали — это суть жизненного уклада афганцев, которым они отличаются от других народов. Только тот, кто в течение всей своей жизни неукоснительно придерживается кодекса чести пуштунов, может заслужить уважение своих соплеменников.

Что же требуется, чтобы стать истинным пуштуном? В основу пуштунвали положено шесть принципов: гайрaт — чувство собственного достоинства и национальная гордость; нанго-намyс — честь, репутация, доброе имя; имандари — набожность, добросовестность и порядочность; сабaт и истикамaт — упорство и целеустремленность; мусавaт — равенство; бадaл — компенсация или месть.

Первое, с чего должен начать пуштун, — научиться самостоятельно распоряжаться своим домом, семей, имуществом, землей, скотом. Это первооснова всего существования. Неспособность справиться с элементарными обязанностями для пуштуна равносильна потери чести и достоинства, а это больше чем позор.

Пуштун должен стремиться к справедливости и готовности до конца защитить собственную честь, как и честь других: женщин, детей, стариков, больных и немощных. Если он проявляет слабость, то рискует стать изгоем. Пуштунвали предписывают афганцу быть толерантным и гостеприимным хозяином — предоставлять убежище и защиту всем, независимо от их веры и социального статуса.

Дела племенные

Важнейшим элементом, скрепляющим социальную организацию афганцев, является джирга (совет) — орган племенного самоуправления и правосудия, создаваемый по мере необходимости для решения какого-либо важного вопроса.

Пуштунвали отнюдь не тоталитарная система, подчиненная законодательным нормам. Право толковать пуштунвали и определять его применение в каждом конкретном случае принадлежит племенным авторитетам. Умудренные жизненным опытом и наделенные организаторскими способностями старцы выступают на джиргах в качестве своеобразных племенных судей, воплощающих в себе и судебную, и законодательную власть.

Джирги различаются по уровню обсуждаемых на них проблем. Так, сабха-джирга занимается обсуждением и решением внутренних проблем, касающихся конкретного селения, например, примирительным разбирательством ссор, улаживанием конфликтов по вопросам распределения воды, земли или пользования общинными угодьями. Заседания джирги проходят гласно, с участием всех желающих, включая и женщин. [С-BLOCK]

Самти-джирга призвана решать внешние задачи, затрагивающие отношения рода и племени с соседями или центральными властями. В такой джирге могут участвовать только родовые старейшины и влиятельные представители духовенства. Джирга — орган временный, прекращающий свое функционирование после того, как ему удастся или не удастся решить заявленные проблемы.

На джиргах каждый волен высказывать сове мнение, однако строго воспрещается говоритьнепристойности, ругаться и оскорблять кого-либо словом или действием. Любопытно, что пуштуны не голосуют традиционным поднятием рук. Решение считается принятым, когда против него никто не возражает.

Но встречается категория афганцев, которая не нуждается в совещательных органах. Они все решают с позиции силы. Британский журналист Кен Гест, в прошлом боец диверсионных войск, описывал свою встречу с пуштуном — участником незаконного бандформирования, произошедшую в 1989 году. Бандит тогда ясно изложил Гесту свою позицию: «Все, что оказывается на территории, находящейся под моим контролем, по праву принадлежит мне».

«Он выиграл спор благодаря своему громкому аргументу — близости ствола его штурмовой винтовки АК-47 от моей груди, — вспоминал журналист. — В результате этой победы пуштун завладел теми предметами, которые, по его мнению, свидетельствовали о чрезмерности моего богатства — моими часами и моими брюками!»

Разноликая месть

Стержнем пуштунских обычаев является бадал (месть). В нем наиболее ярко проявилась типичная черта пуштунов — нетерпимость к оскорблению. Бадал предписывает любой ценой отомстить обидчику, тем самым компенсировав ущерб, нанесенный собственности или чести. А честью афганцы очень дорожат. «Лучше лишиться головы и богатства, чем чести», — гласит афганская поговорка.

«Око за око, зуб за зуб и кровь за кровь» — этому правилу пуштун следует неукоснительно. Обычай кровной мести до сих пор порождает межплеменные ссоры, а иногда и вооруженные столкновения, охватывающие целые районы. Зачастую небольшая ссора, поводом для которой может послужить, к примеру, нарушение установленной очередности при поливе полей превращается в кровавое побоище с применением кинжалов и ружей. [С-BLOCK]

Кровная месть в пуштунских племенах носит избирательный характер. Так, если убийство совершил соплеменник, то на него, как правило, «плата крови» не распространяется. Но если убийца принадлежит к другому племени, то пострадавшее племя всеми доступными способами стремится восстановить свою честь и достоинство. Объектом мести нередко становится не только убийца, но первый попавшийся под руку соплеменник обидчика.

В некоторых пуштунских племенах обычай бадал может служить средством прекращения кровопролития и кровной мести. Так, племя преступившего закон в качестве компенсации может выдать родственникам убитого одну или несколько невест.

Еще одна сторона обычая бадал — платить взаимностью за оказанную услугу. К примеру, на приглашение в гости обязательно нужно ответить тем же. Пуштуны умеют не только мстить, но и сохранять добрососедские отношения.