Генсек ООН А. Гутерриш поздравил Пакистан с успешным проведением всеобщих выборов

ООН , 28 июля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня поздравил Пакистан с успешным проведением состоявшихся 25 июля всеобщих выборов и выразил надежду на как можно скорейшее формирование нового пакистанского правительства.

В опубликованном сегодня заявлении А. Гутерриш сказал, что данные выборы, ставшие результатом использования пакистанским народом данного ему Конституцией права голоса, продемонстрировали веру пакистанцев в строительство демократического Пакистана.

Согласно заявлению, ООН продолжит оказывать поддержку Избирательной комиссии Пакистана и рассчитывает, что Пакистан как можно скорее сформирует новое правительство, чтобы строить для пакистанского народа стабильное, демократическое и процветающее будущее.

Согласно опубликованным Избирательной комиссией Пакистана сегодня по местному времени предварительным результатам подсчета голосов, на состоявшихся 25 июля выборах в Национальную ассамблею /нижняя палата парламента/ партия Техрик-е-Инсаф /"Движение за справедливость"/ получила 115 мест из 270, по которым проводилось голосование в тот день, став крупнейшей партией в Национальной ассамблее. —0—