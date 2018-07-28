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Генсек ООН А. Гутерриш поздравил Пакистан с успешным проведением всеобщих выборов
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Генсек ООН А. Гутерриш поздравил Пакистан с успешным проведением всеобщих выборов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
ООН, 28 июля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня поздравил Пакистан с успешным проведением состоявшихся 25 июля всеобщих выборов и выразил надежду на как можно скорейшее формирование нового пакистанского правительства.
В опубликованном сегодня заявлении А. Гутерриш сказал, что данные выборы, ставшие результатом использования пакистанским народом данного ему Конституцией права голоса, продемонстрировали веру пакистанцев в строительство демократического Пакистана.
Согласно заявлению, ООН продолжит оказывать поддержку Избирательной комиссии Пакистана и рассчитывает, что Пакистан как можно скорее сформирует новое правительство, чтобы строить для пакистанского народа стабильное, демократическое и процветающее будущее.
Согласно опубликованным Избирательной комиссией Пакистана сегодня по местному времени предварительным результатам подсчета голосов, на состоявшихся 25 июля выборах в Национальную ассамблею /нижняя палата парламента/ партия Техрик-е-Инсаф /"Движение за справедливость"/ получила 115 мест из 270, по которым проводилось голосование в тот день, став крупнейшей партией в Национальной ассамблее. —0—
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