Медведев выделил 1,32 млрд рублей на выпуск воронежских самолетов Ил-96

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 1,32 млрд рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М.

«Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолёта Ил-96-400М путём реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО «ВАСО», будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов», — говорится в документе.