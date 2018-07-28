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Медведев выделил 1,32 млрд рублей на выпуск воронежских самолетов Ил-96
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Медведев выделил 1,32 млрд рублей на выпуск воронежских самолетов Ил-96 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 1,32 млрд рублей на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолётов Ил-96-400М.
Дополнительные средства получит «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО).
«Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолёта Ил-96-400М путём реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО «ВАСО», будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов», — говорится в документе.
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