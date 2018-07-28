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В Прокопьевском районе разыскивают пропавшего мужчину
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В Прокопьевском районе разыскивают пропавшего мужчину 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области пропал мужчина.
Сотрудники уголовного розыска посёлка Тырган разыскивают без вести пропавшего 37-летнего Тимура Хайбуллина.
Как рассказали в пресс-службе полиции Кемеровской области, 26 июля мужчина ушёл из дома и до настоящего времени место его нахождения не установлено.
Приметы: на вид 36-38 лет, рост 185-188 см, полного телосложения, глаза карие, чёрные короткие волосы.
Был одет: тёмно-зелёная футболка со светло-коричневой вставкой на груди, чёрная спортивная куртка со вставками серо-голубого цвета на рукавах и груди, синие джинсы с ремнём рыжего цвета, серые кроссовки.
Особые приметы: родинка на правой скуле, на левой кисти следы от сведенной татуировки в виде ожога.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о месте нахождения разыскиваемого, звонить по телефонам в Прокопьевске: 8— (3846)-62-85-30, 69-35-30.
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