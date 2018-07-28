На студента из Барнаула завели дело об оскорблении верующих мемами с Гарольдом, скрывающим боль на картине Рублева, и «пасхальным» Джоном…

Против 19-летнего блогера-студента из Барнаула Даниила Маркина завели дело по статье возбуждение ненависти по признакам отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК) за юмористические картинки на странице в соцсети «ВKонтакте».

Как рассказал юноша

"МБХ Медиа", 25 июля 2017 года в шесть утра к нему в квартиру пришли проводить обыск семеро сотрудников Центра «Э». Маркина отвезли в отделение, где предъявили картинки, посоветовав во всем признаться, чтобы «легко отделаться». Среди улик были, в частности, мемы с дедом Гарольдом, скрывающим боль на картине Андрея Рублева «Троица», а также Джоном Сноу из «Игры престолов» (они приведены по ссылке в материале «МБХ Медиа») с подписью «Воистину воскрес».

По просьбе следователей, Маркин сам зашел на свою страницу «ВКонтакте» с их рабочего компьютера: «Они попросили на их рабочем компьютере все пролистать у себя в „ВК“. Когда я листал фотографии, они смотрели и смеялись. Картинки были из 2013 года, 2014, и так вплоть до 2017. Среди полутора тысяч „сохраненок“ у меня нашли 10 с экстремистским содержанием. Это были обычные мемы, которые я находил на 4chan, на Лентаче и подобных пабликах. Следователю во всем признался».

Обыск оперативники провели не только у Даниила, оно и у его родителей, изъяв у них компьютерную технику.

За год дело дошло до городского прокурора. По словам Маркина, тот не подписывал документ о передаче дела в суд, так как не обнаружил факта преступления или потерпевших по делу. Но месяц назад, когда прокурор ушел в отпуск, его заместитель решил подписать документ, и дело передали в суд. С тех пор прошло уже четыре судебных заседания.

"Вердикт ожидается лишь к осени. Естественно, ни о каком оправдании не может идти и речи, если не надеяться, на смягчение статьи, о чем и ратуют многие политики последнее время, ссылаясь на чрезмерную репрессивность и «резиновость» этой статьи", — написал Маркин у себя в Twitter

ранее на этой неделе.

Эксперт информационно-аналитического центра «Сова», руководитель раздела «Неправомерный антиэкстремизм» Мария Кравченко в разговоре с «МБХ медиа» отметила, что дела по экстремизму в Алтайском крае , хотя и не столь распространены, но имеют определенную направленность: местные «эшники» часто возбуждают дела по картинкам с антирелигиозным содержанием.