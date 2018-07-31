Российские военные выиграли первый этап конкурса «Десантный взвод»

После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров.

Команда российских десантников выбилась в лидеры по итогам первого этапа международного конкурса десантных подразделений «Десантный взвод», который проходит в Псковской области.

В ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6, китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11. После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров.

По условиям конкурса, «выброска участников из вертолетов» проводилась с интервалом не более трех секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске составляла 140-160 километров в час.

Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее восьми килограммов. В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут.