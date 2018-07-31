Ещё
Российские военные выиграли первый этап конкурса «Десантный взвод»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные выиграли первый этап конкурса «Десантный взвод» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров.
Команда российских десантников выбилась в лидеры по итогам первого этапа международного конкурса десантных подразделений «Десантный взвод», который проходит в Псковской области.
В ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6, китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11. После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров.
По условиям конкурса, «выброска участников из вертолетов» проводилась с интервалом не более трех секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске составляла 140-160 километров в час.
Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее восьми килограммов. В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время 10 минут.
ТК «Звезда»: последние новости
Во Львове вандалы осквернили могилу Героя СССР разведчика Кузнецова Команда Белоруссии откроет конкурс расчетов БПЛА «Соколиная охота» Сразу несколько конкурсов АрМИ-2018 стартовали на территории России, Китая и Белоруссии
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост243
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»18
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав179
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение