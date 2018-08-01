Российские десантники стали самыми быстрыми в гонке на БМД на «Десантном взводе» в Пскове

ПСКОВ , 1 августа. / ТАСС /. Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах, которая прошла на полигоне Струги Красные под Псковом в ходе второго этапа конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод». Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Самыми быстрыми экипажами в личном первенстве стали экипажи из России . Механики-водители смогли максимально разогнать боевые машины и показали лучшие результаты. На полигоне Струги Красные Псковской области проведена первая часть второго этапа конкурса «Десантный взвод» — «Индивидуальная гонка на боевых машинах», — отмечается в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что команда десантников из России показала лучшее время — 23 минуты 28 секунд.

От каждой страны в гонке на боевых машинах участвовало по три экипажа. Им нужно было преодолеть трассу длиной в 5,6 километра. «На трассе было установлено 12 искусственных и естественных препятствий, в том числе трасса пролегала через водные препятствия», — сообщили представители ведомства.

В Минобороны также уточнили, что второе место заняли десантники из Китайской Народной Республики , они преодолели трассу за 39 минут 37 секунд. «Третье место у команды Алжирской Народной Демократической Республики , которой на преодоление трассы потребовался 1 час 2 минуты 43 секунды», — добавили в министерстве.

Вторая часть второго этапа индивидуального биатлона состоится 3 августа.

Венесуэлы, Пакистана, Судана и Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Республики Беларусь Ирана , Китая, Марокко ЮАР . Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.