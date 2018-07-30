Ещё
Под Псковом стартовал первый этап международного конкурса «Десантный взвод»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Псковом стартовал первый этап международного конкурса «Десантный взвод» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Все команды десантировались из вертолетов Ми-8 на российских парашютных системах Д-6, десантники НОАК выступали на парашютах китайского производства П-11.
Сегодня под Псковом десантники десяти стран вступили в борьбу
за звание «лучших среди равных». На площадке приземления Кислово стартовал первый этап международного конкурса профессионального мастерства среди десантных подразделений «Десантный взвод».
В ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.
После приземления по временным показателям взвода совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 км по живописным местам Псковщины.
По условиям конкурса выброска участников из вертолетов проводится с интервалом не более трех секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске должна составлять 140-160 км\ч. Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее 8 кг. За выполнением всех требований и положений конкурса внимательно следит судейская коллегия,
в которую вошли представители всех стран-участниц.
В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время.
Результаты команды будут складываться из общего времени, затраченного на десантирование в составе взвода и совершение марш-броска, а также из штрафного времени.
ТК «Звезда»: последние новости
В международный конкурс «Военное ралли» добавили огневой этап Названа дата похорон писателя Владимира Войновича «Любовь к армии – это врожденный инстинкт»: журналисты из Китая сняли сюжет о корреспонденте «Звезды» Александре Селезеневой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко48
Жестокая расправа над туристами попала на видео103
Россия простила долги другим странам289
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста558
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение