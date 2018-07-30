Под Псковом стартовал первый этап международного конкурса «Десантный взвод»

Все команды десантировались из вертолетов Ми-8 на российских парашютных системах Д-6, десантники НОАК выступали на парашютах китайского производства П-11.

Сегодня под Псковом десантники десяти стран вступили в борьбу

за звание «лучших среди равных». На площадке приземления Кислово стартовал первый этап международного конкурса профессионального мастерства среди десантных подразделений «Десантный взвод».

В ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая , десантировались на парашютных системах российского производства Д-6. Китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11.

После приземления по временным показателям взвода совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 км по живописным местам Псковщины

По условиям конкурса выброска участников из вертолетов проводится с интервалом не более трех секунд, при этом скорость воздушного судна при выброске должна составлять 140-160 км\ч. Вес всей амуниции участника во время контрольного взвешивания на площадке приземления вместе с автоматом должен быть не менее 8 кг. За выполнением всех требований и положений конкурса внимательно следит судейская коллегия,

в которую вошли представители всех стран-участниц.

В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь товарищу по команде, но без передачи личного оружия кому-либо. За нарушения правил команде назначается дополнительное штрафное время.

Результаты команды будут складываться из общего времени, затраченного на десантирование в составе взвода и совершение марш-броска, а также из штрафного времени.