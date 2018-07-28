Ещё
Под Псковом стартовал международный конкурс «Десантный взвод»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Псковом стартовал международный конкурс «Десантный взвод» 

Псковская губерния 39 минут назад
Под Псковом на полигоне «Завеличье» 28 июля открыт международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод», сообщает пресс-служба городских властей. В ходе церемонии открытия псковичам и гостям представили команды-участницы из 10 стран мира: России, Алжира, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Командующий ВДВ России Андрей Сердюков рассказал, что международный конкурс военно-полевой выучки «Десантный взвод» проводится в четвёртый раз и с каждым годом количество стран-участниц увеличивается Также он добавил, что соревнования входят в рамках Международных армейских игр, которые были задуманы как состязательная форма боевой подготовки Вооруженных Сил. Отметим, конкурс «Десантный взвод» будет проходить с 28 июля по 9 августа. Пройдут соревнования на полигонах Завеличье, в Стругах Красных и площадке приземления Кислово. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Спецсамолет ФСБ для этапирования крупных чиновников посетил Псков Проводка танкера «Псков» завершила зимне-весеннюю навигацию в Арктике Митрополит Тихон Шевкунов наградил 20 священнослужителей Псковской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин205
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам362
В Госдуме обрадовали россиян176
Лавров ответил на требование Армении221
Решена судьба визовых центров в России40
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение