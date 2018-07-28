Под Псковом стартовал международный конкурс «Десантный взвод» 

Под Псковом на полигоне «Завеличье» 28 июля открыт международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод», сообщает пресс-служба городских властей. В ходе церемонии открытия псковичам и гостям представили команды-участницы из 10 стран мира: России, Алжира, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Командующий ВДВ России Андрей Сердюков рассказал, что международный конкурс военно-полевой выучки «Десантный взвод» проводится в четвёртый раз и с каждым годом количество стран-участниц увеличивается Также он добавил, что соревнования входят в рамках Международных армейских игр, которые были задуманы как состязательная форма боевой подготовки Вооруженных Сил. Отметим, конкурс «Десантный взвод» будет проходить с 28 июля по 9 августа. Пройдут соревнования на полигонах Завеличье, в Стругах Красных и площадке приземления Кислово. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».