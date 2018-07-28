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Начала работу детская iВолга
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Начала работу детская iВолга 

Волга Ньюс 36 минут назад
Фото: Волга Ньюс
По словам директора форума Кристины Гнатюк, инициатива детской iВолги исходила от самих учащихся. «Нам часто поступали предложения от самих школьников о том, что они тоже хотят попасть на форум, и именно в этом году у нас получилось это реализовать. Надеюсь, что в следующем году мы сможем расширить эту практику», — пояснила Гнатюк.
Слова напутствия участникам сказал представитель аппарата полпреда РФ в ПФО Дмитрий Соловьев. «Вам очень повезло, что в Самарской области проводится самый крупный в округе молодежный форум. Надеюсь, вы проникнитесь атмосферой форума, сможете реализовать себя в рамках своей программы и в будущем попадете сюда в качестве участников, а, может быть, и организаторов», — сказал Соловьев.
В составе школьной делегации 17 учеников разных тольяттинских школ. Многие из них занимаются в детском технопарке «Кванториум-63 регион», который является партнером научно-образовательной смены.
"Это уникальный формат работы. С помощью форума мы хотим научить детей креативить, формулировать свои идеи, которые потом превращаются в проекты", — рассказала руководитель детской «iВолги» Елена Безгласная.
Для ребят приготовили увлекательную программу. Их день начался с триз-задач, после чего школьники приняли участие в мастер-классах большого форума. Вечером ребята защищали варианты решения предложенных кейсов.
16-летний Артем Лопарев только что вернулся с всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Юноша увлекается нанотехнологиями, музыкой и авто-многоборьем. «Надеюсь, что iВолга даст мне толчок к дальнейшему развитию. Здесь масса интересных людей, глядя на которых стараешься нестандартно мыслить, — говорит молодой человек. — Очень понравились представленные ребятами разработки — сразу хочется учиться и создавать что-нибудь стоящее».
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