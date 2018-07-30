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На полигоне Адмиральская гора в Китае участники конкурса «Морской десант» штурмуют полосу препятствий
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На полигоне Адмиральская гора в Китае участники конкурса «Морской десант» штурмуют полосу препятствий 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На пути морпехов 1200 метров испытаний, представленных полуразрушенным зданием, кирпичной стеной и рвом с водой, деревянным забором, проволочной сетью, различными завалами
На полигоне морской пехоты Адмиральская гора в китайском городе Цюаньчжоу морские пехотинцы в рамках конкурса «Морской десант — 2018» преодолевают маршрут общей протяженностью 1200 метров, оборудованный 19 препятствиями. В их числе –— полуразрушенное здание, кирпичная стена и ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок железной дороги с водопроводными трубами, завал и другие.
Старт проводится одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьевкой.
В соответствии с условиями соревнований каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды и индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае неудачи на препятствии военнослужащий преодолевает его еще раз. При повторной ошибке военнослужащий продолжает движение по полосе препятствия с начислением 10 секунд штрафа, которые прибавляется к общему времени прохождения маршрута.
В случае обхода военнослужащим препятствия начисляется 20 секунд штрафного времени за каждое препятствие.
На данном этапе военнослужащие зарабатывают индивидуальные баллы, по сумме которых определяется лучшая команда.
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