Возложили цветы и полюбовались на военный корабль: в Самаре отметили День ВМФ

В воскресенье, 29 июля, самарцы отметили День военно-морского флота России . В 10 утра у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске набережной прошло торжество, посвящённое этому событию.

В мае 1942 года в Белом море на Соловецких островах открылась школа юнг. Памятная аллея в Самаре расположена именно там, откуда уезжали учиться на юнг мальчишки-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Подростки наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу.

Сегодня юнармейцы МБОУ Школы 8 принимают участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ! pic.twitter.com/X6GYSjKrKw— Марина Вечканова (@77_mch) 29 июля 2018 г.

Митинг у памятника Соловецким юнгам начался с поднятия Андреевского флага. В память о погибших во время Великой Отечественной войны моряках к мемориалу возложили цветы.

А взрослые моряки продолжили отмечать

Отслужившие самарцы в этот день искренне поздравляли друг друга, гуляли по городу и вспоминали армейские истории.

Накануне, 28 июля, самарских моряков порадовал мини-парад военно-морской техники.

— Самара не хуже Санкт-Петербурга , у нас тоже прошёл парад! — восхитились горожане.

Красавец-корабль прошёл по Волге

На самом деле, как выяснилось позже, корабль просто буксировали для пополнения состава Военно-Морского Флота России.

Один из самарских видеоблогеров снял величественное зрелище с квадрокоптера.