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Возложили цветы и полюбовались на военный корабль: в Самаре отметили День ВМФ
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Возложили цветы и полюбовались на военный корабль: в Самаре отметили День ВМФ 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 29 июля, самарцы отметили День военно-морского флота России. В 10 утра у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске набережной прошло торжество, посвящённое этому событию.
В мае 1942 года в Белом море на Соловецких островах открылась школа юнг. Памятная аллея в Самаре расположена именно там, откуда уезжали учиться на юнг мальчишки-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Подростки наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу.
Сегодня юнармейцы МБОУ Школы 8 принимают участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ! pic.twitter.com/X6GYSjKrKw— Марина Вечканова (@77_mch) 29 июля 2018 г.
Митинг у памятника Соловецким юнгам начался с поднятия Андреевского флага. В память о погибших во время Великой Отечественной войны моряках к мемориалу возложили цветы.
А взрослые моряки продолжили отмечать
Отслужившие самарцы в этот день искренне поздравляли друг друга, гуляли по городу и вспоминали армейские истории.
Накануне, 28 июля, самарских моряков порадовал мини-парад военно-морской техники.
— Самара не хуже Санкт-Петербурга, у нас тоже прошёл парад! — восхитились горожане.
Красавец-корабль прошёл по Волге
На самом деле, как выяснилось позже, корабль просто буксировали для пополнения состава Военно-Морского Флота России.
Один из самарских видеоблогеров снял величественное зрелище с квадрокоптера.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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