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В День Военно-Морского флота саратовцев приглашают на митинг и концерт
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В День Военно-Морского флота саратовцев приглашают на митинг и концерт 

САРАТОВ24 49 минут назад
Фото: САРАТОВ24
29 июля в России празднуется День Военно-Морского флота. Праздничные мероприятия в Саратове откроются митингом. Начнется он в 9:30 в парке «Липки» у мемориала, посвященного ветеранам Соловецкой школы юнг.
Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Саратове работала Соловецкая школа юнг Северного флота. Из 300 местных выпускников только 121 вернулся домой.
В праздничном митинге примут участие ветераны Великой Отечественной войны.
"Колонна участников праздника пройдет торжественным строем в сопровождении оркестра по улице Волжской до Набережной Космонавтов, к причалу №2 речного вокзала. На акватории Волги состоится возложение траурного венка в память о погибших в морских сражениях", — сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений региона.
Вечером в воскресенье торжественные мероприятия будут продолжены. В 17:00 на Набережной Космонавтов у памятника Юрию Гагарину начнется праздничная концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей. Саратовцы увидят зажигательное «Яблочко», услышат популярные песни, такие как «Там за туманами» и «Балтийский берег», легендарные «Севастопольский вальс» и «Синяя вечность».
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