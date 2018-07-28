В День Военно-Морского флота саратовцев приглашают на митинг и концерт

29 июля в России празднуется День Военно-Морского флота. Праздничные мероприятия в Саратове откроются митингом. Начнется он в 9:30 в парке «Липки» у мемориала, посвященного ветеранам Соловецкой школы юнг.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Саратове работала Соловецкая школа юнг Северного флота. Из 300 местных выпускников только 121 вернулся домой.

В праздничном митинге примут участие ветераны Великой Отечественной войны.

"Колонна участников праздника пройдет торжественным строем в сопровождении оркестра по улице Волжской до Набережной Космонавтов, к причалу №2 речного вокзала. На акватории Волги состоится возложение траурного венка в память о погибших в морских сражениях", — сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений региона.