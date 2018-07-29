В Тольятти мужчина заплыл за буйки и начал тонуть

Пострадавшего подняли на спасательный катер

Тольятти помощь спасателей потребовалась одному из купающихся. Патрулируя «Итальянский» городской пляж 28 июля, сотрудники тольяттинского поисково-спасательного отряда заметили, что мужчина заплыл за буйки и начал тонуть.

— Мы незамедлительно подняли пострадавшего на катер и доставили на береговую линию. Ему требовалась медицинская помощь, — рассказали спасатели.

Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего сердечный приступ. Мужчину увезли в больницу.