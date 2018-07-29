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В Тольятти мужчина заплыл за буйки и начал тонуть
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В Тольятти мужчина заплыл за буйки и начал тонуть 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Пострадавшего подняли на спасательный катер
В Тольятти помощь спасателей потребовалась одному из купающихся. Патрулируя «Итальянский» городской пляж 28 июля, сотрудники тольяттинского поисково-спасательного отряда заметили, что мужчина заплыл за буйки и начал тонуть.
— Мы незамедлительно подняли пострадавшего на катер и доставили на береговую линию. Ему требовалась медицинская помощь, — рассказали спасатели.
Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего сердечный приступ. Мужчину увезли в больницу.
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